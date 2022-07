Canicule. Vigilance jaune dans le Tarn-et-Garonne

Météo France place le Tarn-et-Garonne en vigilance jaune canicule, ce mardi 12 juillet, comme sept autres départements d’Occitanie. Un épisode de fortes chaleurs est en cours et devrait se poursuivre jusqu’au début de semaine prochaine.

Le Tarn-et-Garonne placé en vigilance jaune canicule. CC Gerd Altmann – pixabay

Météo France place le Tarn-et-Garonne en vigilance jaune canicule ce mardi 12 juillet. Sept autres départements sont concernés dans la région Occitanie : l’Aude, l’Ariège, le Gard, le Tarn, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Gers. La vigilance est maintenue jusqu’au mercredi 13 juillet, mais pourrait être prolongée en raison des fortes chaleurs prévues pour la fin de semaine.

42 degrés attendus samedi dans le Tarn-et-Garonne

Les températures ont atteint 36 °C dans l’après-midi du lundi 11 juillet à Montauban et elles ont oscillé entre 17 et 19 °C durant la nuit. Dans les prochains jours, les températures maximales devraient être comprises entre 36 et 38 °C. Ensuite, le mercure pourrait atteindre les 42 degrés samedi 16 juillet. Il ne fera pas moins de 20 degrés après le coucher du soleil. « Ces températures se situent très au-dessus des valeurs de saison et ne devraient pas chuter avant le 19 juillet », annonce la préfecture du Tarn-et-Garonne.

Les bons réflexes à adopter pendant un épisode de canicule

En conséquence des fortes chaleurs, le préfet du Tarn-et-Garonne rappelle les bons réflexes à adopter pour se protéger et appelle à veiller sur la santé des plus fragiles :