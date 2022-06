Tarn-et-Garonne. La sûreté de la centrale nucléaire de Golfech “en retrait”, selon l’ASN

L’Autorité de sûreté nucléaire a publié un bilan de ses contrôles dans lequel elle pointe des performances de sûreté en retrait à la centrale nucléaire de Golfech en Tarn-et-Garonne.

L’ASN a publié un rapport dans lequel elle pointe des performances de sûreté en retrait à la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Jack ma

Coup dur pour EDF. La division bordelaise de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASNà a publié un bilan des contrôles menés dans les centrales nucléaires de la Nouvelle-Aquitaine et de l’ex-région Midi-Pyrénées dn 2012. Dans ce document, elle pointe des performances de sûreté en retrait à Golfech en Tarn-et-Garonne.

« L’ASN considère que les performances de la centrale nucléaire de Golfech en matière de sûreté nucléaire sont en retrait par rapport à l’appréciation générale que l’ASN porte sur les centrales nucléaires d’EDF », écrit l’autorité dans un résumé du bilan sur la centrale tarn-et-garonnaise. « L’ASN considère que ses performances en matière de protection de l’environnement et de radioprotection rejoignent cette appréciation générale. »

Sûreté : des manques de rigueur d’exploitation constatés à Golfech

L’ASN explique ensuite que « dans le domaine de la sûreté nucléaire, le déploiement d’un “plan rigueur sûreté”, depuis 2019, exprime l’engagement de la direction à améliorer les performances du site. Néanmoins, les actions et efforts engagés dans ce cadre ne se traduisent pas encore par des résultats suffisants pour rétablir les performances de la centrale. »

L’autorité ajoute que « des manques de rigueur d’exploitation ou défauts de compétences se sont traduits par la déclaration de nombreux événements significatifs pour la sûreté, dont trois classés au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, ndlr) ». Cela correspond à une “anomalie”, sur cette échelle qui va de zéro à sept.

Des résultats satisfaisants en matière de protection de l’environnement

« Dans le domaine de la maintenance, les performances de la centrale nucléaire doivent être améliorées, notamment au regard des événements fortuits induits par la réalisation d’opérations au cours de l’arrêt du réacteur 2. L’ASN a constaté des améliorations en matière de détection des écarts et de traçabilité. Des écarts dans la réalisation d’opération sur des équipements de robinetterie et sur les groupes électrogènes de secours, notamment, ont révélé des fragilités de compétences et de maîtrise de certaines activités », selon l’ASN.

Seuls points positifs de ce bilan : « En matière de radioprotection des travailleurs, l’ASN considère que les efforts accomplis par le site en 2021 ont porté leurs fruits, notamment, au travers d’une amélioration du comportement des intervenants vis-à-vis des règles de radioprotection. Et dans le domaine de la protection de l’environnement, l’ASN considère que la centrale nucléaire de Golfech a obtenu des résultats satisfaisants pour la gestion des déchets et des effluents. »