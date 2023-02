Tarn-et-Garonne : les chiffres de la délinquance sont en hausse

D’après un bilan du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), les chiffres de la délinquance ont fortement augmenté dans le Tarn-et-Garonne. Les détails.

Les chiffres de la délinquance sont en hausse en 2022 dans le Tarn-et-Garonne Crédit photo : Dylan Agbagni (CC0)

Homicides, coups et blessures volontaires, violences sexuelles, escroqueries… Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié « une première photographie » de l’insécurité et de la délinquance en 2022 ce mardi 31 janvier.

Et le bilan n’est pas bon. En effet, presque tous les indicateurs de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie sont en hausse dans l’Hexagone par rapport à l’année précédente. C’est également le cas dans le département du Tarn-et-Garonne.

Quels sont les faits de délinquance qui ont le plus augmenté ?

La plus forte augmentation concerne les violences intrafamiliales. Elles sont en hausse de 38,7% dans le département, contre 17% au niveau national. La police et la gendarmerie ont recensé 620 actes de violences intrafamiliales en 2022 alors qu’il y en avait eu 447 l’année précédente.

Le nombre de victimes de coups et blessures a également bondi. Effectivement, il est passé de 842 en 2021 à 1131 en 2022 dans le Tarn-et-Garonne, soit une hausse de 34,3%. Les vols d’accessoires sur véhicules ont eux augmenté de 31,5%. Ils étaient de 221 l’année dernière, contre 168 en 2021.

Amélioration pour certains indicateurs dans le Tarn-et-Garonne

Parmi les autres faits de délinquance, les vols sans violence contre des personnes (+19,8%) et les cambriolages de logements (10,1%) ont aussi fortement augmenté. Cette hausse est moindre pour les vols dans les véhicules (+6%) et les destructions et dégradations volontaires (+3,9%).

En revanche, certains indicateurs s’améliorent dans le département. Selon les chiffres du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, l’usage de stupéfiants a effectivement baissé de 28,3%, le trafic de drogues de 22,2% et les vols violents sans arme de 20,8%.