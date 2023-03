Grippe aviaire : un second foyer détecté en Tarn-et-Garonne

Un deuxième foyer de grippe aviaire a été détecté dans le Tarn-et-Garonne. Il concerne un élevage de canards à Bardigues.

Un second foyer de grippe aviaire a été découvert dans le Tarn-et-Garonne ©CC0 Domaine public

Mauvaise nouvelle. Un nouveau foyer de grippe aviaire a été confirmé ce lundi 27 février dans un élevage de palmipèdes gras. Il se trouve sur la commune de Bardigues dans le département de Tarn-et-Garonne. Les canards de cet élevage ont été abattus. L’éleveur sera indemnisé de cette perte. Il s’agit du second cas de grippe aviaire sur un élevage de canards. En effet, un premier foyer avait été détecté à Mansonville le 18 février dernier.

Les zones de protection et de surveillance de la grippe aviaire modifiées

Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d’autres élevages, la préfecture du département avait mis en place une zone réglementée de protection, une de surveillance et enfin, une zone réglementaire supplémentaire supplémentaires, respectivement de 3, 10 et 20 km autour du premier foyer détecté à Mansonville.

Elles viennent d’être modifiées. Les services de l’Etat dans le département ont en effet décidé d’inclure dans ces zones de protection et de surveillance les communes à proximité du second foyer de grippe aviaire. Cela concerne donc toutes celles situées dans les rayons de 3, 10 et 20 km autour du foyer à Bardigues.

Les mesures mises en place dans le Tarn-et-Garonne

« Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques. En particulier, les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogations accordées par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) », précise la préfecture.

La surveillance est par ailleurs renforcée. Les autocontrôles sont en effet rendus obligatoires par arrêté préfectoral. Les services départementaux seront également amenés à réaliser des contrôles sur le respect des mesures applicables. En cas de non respect des règles en vigueur, les éleveurs se verront réduire leurs indemnisations.