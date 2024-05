Contrôles renforcés dans le secteur des fruits et légumes en Tarn-et-Garonne

La préfecture du Tarn-et-Garonne intensifie les contrôles dans le secteur des fruits et légumes pour lutter contre les pratiques commerciales trompeuses et assurer une concurrence loyale. Ces actions visent à protéger les consommateurs en garantissant l’origine et la qualité des produits.

(Photo d’illustration) © LADO/Shutterstock.com

De nouveaux blocages d’agriculteurs sont annoncés dans les Pyrénées, en Occitanie, mais aussi en Espagne pour le 3 juin. Parmi les revendications des professionnels, figure notamment le renforcement de la sécurité alimentaire par le respect des clauses miroirs.

Dans le même temps, la préfecture du Tarn-et-Garonne annonce, le 28 mai 2024, le renforcement des contrôles dans le secteur des fruits et légumes par le service Concurrence, consommation et répression des fraudes (CCRF). Celui-ci fait partie de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP).

Des contrôles renforcés à l’approche de l’été

« Des actions sont ainsi menées depuis le début de l’année afin de vérifier la loyauté de l’information communiquée aux consommateurs, portant notamment sur l’origine des fruits et légumes vendus dans les grandes et moyennes surfaces », indique la préfecture du Tarn-et-Garonne. « Ces contrôles ont pour but de lutter, entre autres, contre les pratiques commerciales trompeuses telles que la francisation et plus généralement de garantir une concurrence loyale entre les producteurs locaux et la grande distribution. »

Dans un contexte de pression inflationniste, ces contrôles permettent également de protéger économiquement les consommateurs. À l’approche de la période estivale, considérée comme un temps fort de la consommation, une action renforcée de vérification des conditions de commercialisation des fruits et légumes sera menée au sein de toute la filière. L’objectif est simple : assurer une concurrence saine et loyale entre les différents opérateurs du secteur et permettre aux consommateurs d’acheter en toute confiance.

Appel à la vigilance des consommateurs

La préfecture rappelle aux consommateurs qu’ils doivent « rester vigilants et peuvent signaler toute anomalie révélant une pratique commerciale déloyale ou trompeuse sur la plateforme Signal Conso, gérée par la DGCCRF ». Elle est disponible à l’adresse suivante : https://signal.conso.gouv.fr.