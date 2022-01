SNCF. Les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine en grève dès dimanche soir

Les aiguilleurs de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine sont en grève à partir de ce dimanche soir. Des impacts sont prévus à Toulouse et en Occitanie. 85 % des TGV entre Bordeaux et Paris sont annulés.

Les voyageurs qui le peuvent sont invités à reporter leurs voyages à une autre date. Les aiguilleurs en Nouvelle-Aquitaine sont en grève à partir de dimanche 23 janvier à 19 heures, jusqu’à mardi 25 janvier au matin. Ce mouvement de grève à la SNCF va perturber le trafic ferroviaire à Toulouse, en Occitanie et dans le sud-ouest. 85 % des TGV entre Bordeaux et Paris sont annulés.

⚠ #InfoGrève ⚠ Lundi 24 janvier, un mouvement social des aiguilleurs perturbera fortement le réseau #TERNA ➡ 0 circulation sur certains axes. Les voyageurs sont invités à différer leur déplacement. ℹ La circulation des 🚂 dès samedi 17h sur notre site & via #AssistantSNCF — TER NVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) January 21, 2022

Aussi, il est prévu qu’aucun TGV ne circule au sud de Bordeaux vers Hendaye et Toulouse. Du côté des Intercités, la SNCF prévoit un trafic très perturbé avec deux allers-retours entre Toulouse et Marseille sur la ligne Bordeaux-Marseille et deux allers-retours entre Toulouse et Bayonne.

Le train Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et les trains de nuit Paris-Rodez/Toulouse et Paris-Latour de Carol/Lourdes devraient circuler normalement, selon un porte-parole cité par le quotidien Sud-Ouest.

Les clients TGV Inoui, Ouigo et Intercités concernés par les annulations dues au mouvement de grève des aiguilleurs en Nouvelle-Aquitaine seront prévenus des perturbations par la SNCF. Ils pourront échanger leur billet ou se le faire rembourser.

Informations pratiques : voici le site permettant de vérifier un départ de train.