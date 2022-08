Rando, plage, atelier : Quatre idées d’activités pour ce week-end à Toulouse

Comme chaque semaine, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités à faire ce week-end à Toulouse. Par exemple, vous pourrez vous lancer dans une randonnée à la découverte du patrimoine au Sud de la Ville rose, déjouer un escape game déguisé en licorne, participer à une partie de beach-volley au bord de la Garonne ou encore à un atelier pour en apprendre davantage sur l’entraide chez les animaux.

Le plein d’activités et de farniente en bord de Garonne

Les températures pourraient atteindre les 38 degrés ce samedi après-midi. Voilà une bonne raison pour se rendre à la plage. Et à Toulouse, nul besoin de faire des dizaines de kilomètres pour marcher sur le sable fin grâce à “Toulouse Plages“, un événement organisé par la Mairie de Toulouse à la Prairie des Filtres jusqu’au 28 août prochain.

Ici, les plus sportifs pourront s’affronter au badminton, à l’escalade, au rugby, ou même participer à des tournois de volley et de tennis de table organisés ce week-end en fin d’après-midi. Pendant ce temps, les enfants s’amuseront sur le parcours de jeux gonflables. Vous pourrez également cous essayer au Mölkky, improviser un tournoi de pétanque ou se vous rafraichir à la buvette. Pour ceux en mal de tranquillité, des transats sont installés plus en retrait, à l’ombre des parasols, à proximité des brumisateurs et de la “Biblioplage”, dans laquelle vous pourrez emprunter des journaux, des livres, des revues, etc.

Dans l’après-midi, si la profondeur de la Garonne le permet, vous pourrez enfiler une casquette et vous rendre dans l’espace nautique Saint-Michel pour emprunter un canoë-kayak ou un aviron. Et si vous souhaitez vous rafraichir sans aller sur l’eau, pourquoi ne pas vous élancer sur le ventre glisse ou sur l’aquasplash mis en place à côté du Pont Neuf.

Infos pratiques : Toulouse Plages, Prairie des Filtres, Cours Dillon, Toulouse. Jusqu’au 28 août, de 9h30 à 21h30. Programme complet pour le samedi 13 et le dimanche 14 août.

Un escape game horrifique ou fantastique ?

Profitez de ce week-end pour tester votre capacité de réflexion en participant à l’un des d’escape games imaginés par l’enseigne Toulouse Escape. Vous pouvez par exemple vous offrir une belle session de rigolade en choisissant la toute nouvelle création de la salle, disponible depuis le début du mois de juillet et intitulée “Soirée Licorne”. Dès que vous entrerez dans le jeu, vous vous glisserez dans la peau d’un personnage qui organise une fête d’anniversaire pour son amie Agnès. Le thème imposé : soirée Licorne. Mais alors que vous attendrez vos invités, une douce mélodie vous endormira et une licorne apparaîtra pour vous demander de l’aider… Quel est ce service ? Allez le découvrir en famille ou entre amis.

Si vous préférez les frissons aux licornes et aux paillettes, Toulouse Escape propose également le jeu “Le mystère de la dame rouge”. Le scénario ? Une jeune femme est assassinée et tous les membres de sa famille disparaissent dans d’étranges circonstances. Durant chacun de ces drames, une énigmatique femme vêtue de rouge observe la scène. Lorsque vous décidez de mener l’enquête, elle vous kidnappe pour réaliser un sinistre rituel. L’objectif est de s’en échapper, de comprendre son histoire et de sauver le reste du monde.

La bonne nouvelle ? Toutes les salles du Toulouse Escape sont climatisées.

Infos pratiques : Toulouse Escape, 8 rue Maurice Caunes, Toulouse. “Soirée licorne, à partir de 10 ans. Réservation en ligne.

“Le mystère de la dame rouge”, à partir de 12 ans. Réservation en ligne. Tarifs : entre 24 et 36 euros par joueur.

Une randonnée à la découverte du patrimoine au Sud de Toulouse ce week-end

Profitez de ce week-end pour vous dégourdir les jambes en réalisant une randonnée aux portes de Toulouse, à la découverte de superbes éléments patrimoniaux situés en bordure de sentiers ombragés. Cette balade, intitulée “la Boucle de la Comtesse”, fait un peu plus de six kilomètres et traverse les communes de Ramonville-Saint-Agne et d’Auzeville-Tolosane, au Sud de la Ville rose. Elle est idéale pour les familles ou les marcheurs peu expérimentés.

Le départ du parcours est donné au pigeonnier de la Comtesse. Un édifice aux formes arrondies inscrit au titre de monument historique depuis près d’un siècle et constitué de briques roses typiques de la région toulousaine. Vous devrez ensuite suivre différents chemins, parfois en terre, parfois goudronnés, qui vous offriront une superbe vue sur les villages de Pechbusque et Vielle-Toulouse.

Puis, le tracé vous mènera jusqu’au Jardin des senteurs et des couleurs de Ramonville-Saint-Agne, dans lequel vous observerez plus de 80 variétés de plantes aromatiques, de fleurs et d’arbustes, présentés sur de petits panneaux explicatifs. Enfin, vous emprunterez un petit sentier en lisère d’un bois qui longe un ruisseau, au bout duquel vous apercevrez le Castel Marly et la maison fortifiée Saint-Paulet, deux anciennes résidences autrefois occupées par les seigneurs d’Auzeville, avant de revenir en direction du pigeonnier de la Comtesse.

Infos pratiques : Boucle de la Comtesse, départ depuis le 2 allée de la Comtesse, Ramonville-Saint-Agne. Distance : 6,04 kilomètres. Durée : environ 2 heures. Tracé complet.

Un atelier pour mieux connaître les animaux au Muséum de Toulouse

Tout au long de l’année, le Muséum de Toulouse organise de nombreuses activités. Ce week-end par exemple, les enfants sont invités à participer à l’atelier intitulé “Quand la nature s’entraide”. L’objectif est de leur montrer que le monde du vivant ne se résume pas à la loi du plus fort, où un être plus évolué domine forcément un autre qui l’est moins. « La prédation et la compétition ne sont que des aspects des très nombreuses relations existantes dans le monde vivant. Nous vous invitons à découvrir la richesse de l’entraide et de la coopération entre les espèces végétales et animales à partir d’exemples étonnants, poétiques et amusants », explique le Muséum. L’occasion de casser quelques clichés sur les animaux, comme sur les Hommes.

Le voyage au cœur du vivant peut ensuite se poursuivre au sein des collections permanentes du Muséum. Le parcours débute par un espace dédié à la formation et au fonctionnement de la planète Terre, puis se poursuit dans une autre salle consacrée à l’apparition des premiers êtres vivants, à la richesse des espèces, à leur évolution dans le temps en termes d’alimentation, de protection, de reproduction, de communication, etc. Enfin, le musée vous invite à réfléchir à l’avenir de la planète grâce à une photographie en temps réel de l’état de la Terre, de la démographie, des ressources naturelles encore disponibles et plus globalement de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement.

Infos pratiques : Muséum, 35 allées Jules Guesde, Toulouse. Atelier “Quand la nature s’entraide” samedi 13 et dimanche 14 août à 11h et 15h.

Durée : 30 minutes. Tarif inclus dans le billet d’entrée. Billetterie en ligne.