Toulouse Plages, c’est parti pour plus d’un mois d’animations

Du 22 juillet au 28 août, Toulouse Plages et son sable s’invitent à la Prairie des Filtres. Pendant l’évènement, de nombreuses animation sont proposées à tous les publics au bord de la Garonne. Découverte sportive, jeux, activités nautiques… Voici le programme.

Toulouse Plages revient pour une 20e édition avec des animations prévues du 22 juillet au 28 août tout le long de la Prairie des Filtres. Crédit photo : Christelle Molinié / CC BY-SA 4.0.

Les Toulousains amateurs de sable fin n’auront pas besoin de faire plusieurs heures de trajet pour aller à la plage, car c’est la plage qui vient à Toulouse. Elle s’installera au bord de la Garonne, le long du Cours Dillon, à la Prairie des Filtres.

C’est bien Toulouse Plages qui revient pour une 20e édition. Du 22 juillet au 28 août 2022, l’évènement organisé par la Mairie propose des animations gratuites de 9h30 à 21h, pour tous les publics.

Cette édition sera particulièrement dédiée au sport avec plusieurs espaces réservés aux différentes disciplines. « Les Toulousains pourront essayer une trentaine de sports » communique la Mairie.

Activités sportives, nautiques et farniente au programme de Toulouse Plages

En tout, dix espaces ont été installés et proposent chacun des activités différentes.

L’espace ensablé du Cours Dillon propose du beach tennis, du beach volley, du beach soccer, de la pétanque, du molkky, l’escalade d’un rocher de 8 mètres de haut… Il est aussi possible de faire activités sportives, mais plutôt sur herbe, côté Pont-Neuf.

L’espace nautique Saint-Michel, lui, permet aux plus de 8 ans de s’essayer à l’aviron et au canöe-kayak. Pour ceux qui préfèrent la relaxation, un coin bien-être organise des séances de yoga, de gym, et de tai chi.

À Toulouse Plages, quatre aires de jeux sont à destination des enfants et ados : un parcours d’accrobranche, des structures gonflables, du ventreglisse, de l’aquasplash, du trampoline, de la course d’orientation…

Enfin, pour les amateurs de farniente, la Biblioplage met à disposition journaux, revues, livres, BD, mangas etc. Juste à côté, la Ludoplage prête quant à elle des jeux de société.

Et bien sûr, la Grande roue est à retrouver au port Viguerie jusqu’au 10 septembre.