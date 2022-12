Où déposer son sapin de Noël à Perpignan ?

La municipalité de Perpignan met en place près d’une vingtaine de points de collecte pour déposer les sapins naturels après les fêtes de fin d’année.

Crédit photo : CC pxhere

La période des fêtes de fin d’année touche bientôt à sa fin. Après avoir trôné dans le salon durant tout un mois, l’heure de gloire du sapin de Noël est bientôt terminée.

Pour les familles qui ont opté pour un sapin synthétique, il suffira de le ranger dans un placard pour le ressort l’an prochain. Mais pour celles qui ont installé un sapin naturel, il convient de le déposer dans un point de collecte.

Un geste écologique

Abandonner son sapin sur un trottoir après les fêtes est une mauvaise idée. Le laisser en forêt n’est pas meilleur. Déposer son sapin dans un point de collecte est un geste écologique. Il aura la possibilité d’avoir une seconde vie.

Aussi triste que cela puisse paraître, il sera broyé pour la bonne cause. Il pourra par exemple être utilisé pour protéger les plantations dans les espaces verts.

Dix-neuf points de collecte de sapins à Perpignan

La municipalité de Perpignan met en place dix-neuf points de collecte sur son territoire. Ils sont disponibles jusqu’au 21 janvier. Les arbres doivent être déposés sans décoration.

– Poste avenue Pau Gauguin – Moyen Vernet

– Angle Palmers et Clemenceau – Clemenceau

– Angle Marie Agasse et Massane – Saint Assiscle

– Parking piscine Paul Alduy – Moulin à vent

– Angle Dalbiez et Bacchus – Saint Martin

– Angle Gaston Gadel et Broussais – Porte d’Espagne

– Avenue Jules de Carsalade du Pont – Les Remparts

– Angles Camus et Coté Vermeille – Saint Gauderque

– Angles Paul Rubens et Les Embruns – Los Cobas

– Rue Hector Guimard – Clos Banet

– Parking Chemin de Château Roussillon – Château Roussillon

– Angle Coquelicots et Mimosas – Les Platanes

– Place Léon Gambetta – Saint Jean

– Place Jean Moulin – Le Real

– Angle Baleares et Rois de Majorque – Saint Mathieu

– Avenue Louis Torcatis – Bas Vernet

– Avenue Général de Gaulle – Gare

– Parking rue Etienne Terrus – Haut Vernet

– Avenue Paul Pascot – Le Peage Sud