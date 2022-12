Jeu Antifa : Louis Aliot appelle à boycotter la Fnac

Le maire de Perpignan Louis Aliot invite les consommateurs à boycotter la Fnac à qui il reproche de commercialiser le jeu Antifa. Ce dernier a été retiré de la vente, puis remis quelques jours après.

Louis Aliot invite les consommateurs à boycotter la Fnac sur BFMTV jeudi 1er octobre. Il lui reproche à l’enseigne de commercialiser le jeu Antifa. Crédit : BFMTV – capture d’écran

Le maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement national Louis Aliot est remonté contre la Fnac. L’élu reproche à l’enseigne de produits culturels de commercialiser le jeu de société Antifa.

« J’invite le consommateur à être responsable et à ne plus fréquenter un certain nombre d’enseignes qui distribuent ce jeu », a affirmé l’élu sur BFMTV jeudi 1er décembre. « Il faut être responsable dans la vie. Si la Fnac l’a enlevé (de la vente, ndlr), c’est qu’elle avait des bonnes raisons de le faire. Puis, elle a subi une pression, et le remet. Les consommateurs ne sont pas obligés d’aller acheter un certain nombre de produits à la Fnac. (…) Je n’irais pas à la Fnac tant que ce jeu sera dans les rayons. »

Je n'irai plus à la FNAC tant que le jeu "Antifa" sera commercialisé.

Ce jeu appelle à la violence contre la police républicaine, contre l'État.

Et je m’y oppose complètement ! @RDVApolline @BFMTV pic.twitter.com/59wr4rHCHZ — Louis Aliot (@louis_aliot) November 30, 2022

Le jeu Antifa retiré puis remis en vente par la Fnac

Le jeu existe depuis septembre 2021. Mais il a été relancé par son éditeur dans une version simplifiée en au mois de novembre 2022. Des membres d’extrême droite s’étaient déjà offusqués de la première monture, sans provoquer d’écho.

Au regard des commentaires, la Fnac a décidé de retirer le jeu de la vente dimanche 27 novembre. « Nous comprenons que la commercialisation de ce ‘jeu’ ait pu heurter certains de nos publics », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Mais l’enseigne est revenue en arrière après « une vérification approfondie ». Elle a estimé mardi 29 novembre que le jeu ne comporte « rien de nature à justifier un refus de le commercialiser ».