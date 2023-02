Voici ce qui est prévu dans le budget du Département des Pyrénées-Orientales

Le conseil département des Pyrénées-Orientales a voté son nouveau budget. Entre des investissements et le fonctionnement général, voici ce qui est prévu.

CC Pixabay

L’assemblée département des Pyrénées-Orientale s’est réunie en séance plénière en séance plénière jeudi 2 février pour voter un nouveau budget. « Le budget du Département que nous votons aujourd’hui traduit cette volonté politique de protéger et de préparer l’avenir des Catalans en 2023 ! », a déclaré la présidente du conseil départemental nord catalan Hermeline Malherbe. « Nous partageons les préoccupations des Catalans sur l’accès à la santé, les déplacements, l’emploi, le logement, l’accessibilité des services publics. »

Les élus ont adopté un budget primitif de 661,4 millions d’euros. Celui-ci intègre pour la première fois la renationalisation du Revenu de solidarité active (RSA), désormais géré par l’État dans le département. En compensation, le conseil départemental va investir dans l’insertion professionnelle et sociale à hauteur de 17,6 millions d’euros.

« Grâce à un budget maîtrisé et notamment à un taux d’endettement mesuré »

« Grâce à un budget maîtrisé et notamment à un taux d’endettement mesuré, le Département va pouvoir mettre en œuvre d’ambitieux investissements pour préparer l’avenir des Catalans pour un budget total dédié à l’investissement de 165,8M€ (+4,9M€), un effort sans précédent », annonce le conseil départemental des Pyrénées-Orientales.

En 2023, le Département investira, par exemple, dans de nouvelles véloroutes pour 10,7 millions d’euros. Ou encore dans la construction d’une nouvelle cuisine centrale à Millas à 3,1 millions d’euros. Et dans l’achat de tablettes pour les collégiens à hauteur de 3,1 millions d’euros.

Les investissements du Département des Pyrénées-Orientales

Le Département fait également part de sa volonté de protéger les Catalans en augmentant sa contribution au Service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales (Sdis) pour renforcer la protection civile de la population (6,8 millions d’euros), en aidant les communes et intercommunalités pour répondre aux besoins des habitants pour 19,8 millions d’euros, en renforçant l’aide sociale à l’enfance (11,8 millions d’euros) et la prestation de compensation du handicap (1,4 million d’euros).

Aussi, les élus ont réaffirmé leur engagement en faveur de la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan. L’Assemblée départementale a voté 9,2 millions d’euros de crédits pour la LGV pour la période 2023-2027.