Un épisode de pollution de l’air en cours dans les Pyrénées-Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales est l’objet d’un épisode de pollution de l’air ce jeudi 20 octobre, selon l’agence Atmo Occitanie. Mais cet épisode de pollution ne devrait pas perdurer vendredi 21 octobre.

L’air est mauvais dans les Pyrénées-Orientales, selon Atmo Occitanie. Crédit visuel : Atmo Occitanie

L’agence de surveillance de la qualité de l’air Atmo Occitanie annonce un épisode de pollution aux particules en suspension (PM10) sur le département des Pyrénées-Orientales pour ce jeudi 20 octobre. Elle a publié un bulletin en ce sens.

L’indice de qualité de l’air est classé à “quatre”, sur une échelle allant de “un” (bon) à “six” (extrêmement mauvaise). “Quatre”, correspond à une qualité de l’air considérée comme mauvaise.

Une masse d’air chargée en particules désertiques sur les Pyrénées-Orientales

« Une masse d’air chargée en particules désertiques en provenance du Sahara et transitant par l’Espagne a entraîné une hausse des concentrations en particules en suspension (PM10) sur le massif pyrénéen et en particulier sur la plaine perpignanaise », explique Atmo Occitanie.

Mais cet épisode de pollution ne devrait pas durer. « Un changement de régime de vent, prévu dans la matinée du vendredi 21 octobre 2022, devrait permettre de diminuer significativement les concentrations en particules PM10 sur le département », selon l’agence. « L’épisode de pollution ne devrait donc pas persister pour la journée du vendredi 21 octobre 2022. »

Les recommandations de l’Atmo Occitanie

En temps de pollution de l’air, l’Atmo Occitanie fait quelques recommandations, notamment à destination des personnes vulnérables et sensibles, comme les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées.

L’organisme de surveillance de la qualité de l’air leur recommande de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe, et de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur.

En ce qui concerne la population en général, « il n’est pas nécessaire de modifier vos activités habituelles », selon l’Atomo Occitanie.