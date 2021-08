Des projections en plein air de films sur la transition écologique, partout en Occitanie

Depuis le 1er juillet dernier et jusqu’au 30 septembre, l’association Film, recherche et développement durable (Fredd) propose des projections en plein air dans de nombreuses communes d’Occitanie.

Voilà l’occasion de s’informer et de débattre de la transition écologique, tout en profitant de décors magnifiques. Châteaux, parcs naturels régionaux, forêts, halles centenaires… depuis le 1er juillet dernier et jusqu’au 30 septembre, l’association Film, recherche et développement durable (Fredd) organise des séances en plein air dans toute l’Occitanie. Et souvent dans des petites communes, comme Andillac, dans le Tarn, où sera projeté, ce jeudi 12 août, le film ‘’Joël et Krystel, vivre sa vie’’ de Guillaume Mazeline. « Nous apportons l’écran dans des territoires où il n’y a pas de cinéma. Ce sont des mairies qui ont envie de se bouger pour l’environnement et de proposer autre chose à leurs habitants que des films d’été grand public », souligne le président de l’association Antonin Haddad.

« Des films qui incitent à passer à l’action »

La programmation est « forte et engagée », à base de « films esthétiques et informatifs qui incitent à passer à l’action ». Comme ‘’The great green wall’’, de Jared Paul Scott, projeté devant la maison de quartier de Bagatelle le 19 août, ou ‘’Douce France’’, de Geoffrey Couanon, à la forêt de Bouconne, le 28 août. « Deux très belles soirées en perspective », promet l’organisateur. L’eau, l’alimentation, la préservation de la biodiversité, les ravages de la pollution… chaque séance est précédée d’une heure de table ronde et de débats avec des experts de la protection de l’environnement. « C’est l’occasion de s’écouter, de réfléchir collectivement à ce que sera notre monde en 2050 et de démystifier certains sujets. Tout le monde peut s’exprimer, qu’il soit décroissant, collapsologue, convaincu que la technologie nous sauvera ou climatosceptique ».

Le dernier rapport du Giec au cœur des discussions

Hasard du calendrier, ces projections ont lieu alors que le Giec vient de dresser un nouvel état des lieux du dérèglement climatique. « Malheureusement, il ne se passe pas un mois sans qu’une étude nous alerte du mauvais état de la planète. Nul doute que ce rapport fera beaucoup parler les invités et les spectateurs », prédit Antonin Haddad. Ceux de cet été, comme ceux du Festival du film d’environnement organisé par l’association Fredd, du 27 septembre au 3 octobre prochain.

