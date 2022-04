Présidentielle 2022. Le taux de participation à Toulouse, en Haute-Garonne et en Occitanie à midi

Le taux de participation continue de descendre en ce jour de second tour de l’élection présidentielle. A Toulouse, en Haute-Garonne et en Occitanie, on fait le point des chiffres tombés à midi.

A Toulouse, le taux de participation est de 20,92 % à midi. © Gala Jacquin

Les chiffres continuent de baisser. Ce dimanche 24 avril 2022, c’est le second tour de l’élection présidentielle. Pour l’occasion, Emmanuel Macron fait face à Marine Le Pen. Dès 20 heures, les premiers résultats tomberont et les Français connaîtront leur nouveau président de la République.

Les bureaux de vote font le point à la mi-journée, les chiffres du taux de participation à midi sont tombés. A Toulouse, en Haute-Garonne et en Occitanie, une baisse générale est observée.

La participation à Toulouse et en Haute-Garonne

Dans la ville rose, 54.127 personnes sont allées voter avant 11h30. Cela représente un taux de participation de 20,92% à Toulouse. Un chiffre suivi de près par la tendance du département. Car selon la préfecture, la participation en Haute-Garonne était de 23,32% à midi. Cela représente sept points de moins qu’en 2017. Pour rappel, le taux de participation était de 30,59% en 2017 et de 30,62% en 2012.

La même tendance était observée lors du premier tour, le 12 avril dernier. En Haute-Garonne, 23,69% des électeurs se sont déplacés à midi. Un chiffre en baisse également par rapport aux élections présidentielles précédentes (31,31% en 2017, 33,9% en 2012). La fin de la journée marquait finalement un taux de participation de plus de 80% dans le département.

Le point par département en Occitanie