Manque de médecins : la Région Occitanie lance son service public de la santé

Face au manque de médecins, la Région Occitanie vient d’annoncer le lancement de son service public de la santé. Elle compte recruter 200 professionnels de santé sur le territoire d’ici la fin du mandat.

C’était une promesse de campagne de Carole Delga et de son équipe lors des dernières élections régionales. La Région Occitanie a annoncé le lancement de son service public de la santé lors d’une conférence de presse ce vendredi 17 juin 2022. L’objectif : pallier le manque de médecins dans les déserts médicaux. « 80 % du territoire en Occitanie est en tension médicale », souligne Vincent Bounes, vice-président en charge de la santé.

En #Occitanie, je défends une santé de proximité sur l'ensemble des territoires. En construisant la santé du quart d’heure, la Région @Occitanie tient son engagement.#MaSantéMaRégion 🩺 pic.twitter.com/XyMl0jGmTm — Carole Delga (@CaroleDelga) June 17, 2022

Face à cela, la Région compte embaucher 200 professionnels de santé sur le mandat et créer une dizaine de centres de santé par an. « Nous voulons compléter l’offre libérale par un service public de santé qui permet de salarier des infirmiers, médecins et sages-femmes afin de répondre à l’angoisse forte des habitants de ne pas pouvoir accéder à un rendez-vous médical rapidement », explique Carole Delga, la présidente de la Région.

Des embauches de professionnels de santé déjà réalisées

Pour ce faire, la collectivité a mis sur pied un Groupement d’intérêt public (GIP). Du nom de “Ma santé, Ma Région”, il regroupe 18 membres, dont les Départements du Tarn-et-Garonne et des Pyrénées-Orientales, des intercommunalités et des communes. Des associations d’internes en médecine générale et les universités de Toulouse et Montpellier en font aussi partie. Plusieurs autres institutions devraient bientôt rejoindre la structure.

En tout cas, la Région a déjà signé des contrats de travail avec des médecins. Le premier s’installera ainsi le 1er juillet à Sainte-Croix-Volvestre en Ariège. D’autres suivront prochainement, notamment à Salviac (Lot) et à Millas (Pyrénées-Orientales). La collectivité va en effet recruter 40 professionnels de santé d’ici fin 2022. Ces derniers exerceront dans les centres de santé, réaliseront des visites à domicile et participeront aux permanences de soins.

Comment la Région Occitanie compte attirer les médecins ?

Pour attirer les médecins, la Région a décidé de leur proposer un statut de salarié, un contrat de travail de 35 heures et aussi des salaires attractifs. « Le salaire de base à la sortie d’internat sera de 4 500 euros net par mois. Nous sommes un peu au-dessus de la grille hospitalière en début de carrière », indique le vice-président. Et ce ne sont pas les seuls avantages. «Ils n’auront pas de tâches administratives grâce au secrétariat et vont travailler en équipe», annonce Vincent Bounes.

Il ajoute : «Nous fournissons aussi le matériel médical et un véhicule électrique pour les visites à domicile». Ces médecins seront rémunérés par la Région et les collectivités qui seront remboursée en partie par la Sécurité sociale. « Quand il y a un collectif, il y a des solutions très concrètes qui sont amenées aux citoyens », estime Carole Delga. En tout, la Région Occitanie va mobiliser 1,5 million d’euros cette année pour son service public de la santé.

