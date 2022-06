Législatives en Occitanie. Avec 24 candidats au second tour, le RN arbitre le match entre la NUPES et Ensemble

Avec 23 candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives 2022, dont 17 sont en tête du premier tour, le Rassemblement National (RN) vient perturber, en Occitanie, le duel annoncé entre la Nouvelle union populaire égologique et sociale (Nupes) et le mouvement Ensemble de la majorité présidentielle.

Le Rassemblement National arbitre du match entre la Nupes et Ensemble en Occitanie pour les législatives 2022 CC BY-SA 4.0 Aeroceanaute

Alors que la Nouvelle union populaire égologique et sociale (Nupes) et le mouvement Ensemble font jeu égal en tête des élections législatives au niveau national, en Occitanie, le Rassemblement National (RN) joue les troubles fêtes dans une vingtaines de circonscriptions. En effet, le RN qualifie 27 candidats, dont 17 sont arrivés en tête du premier tour, dans une élection marquée par un taux d’abstention approchant les 45 % (estimation provisoire). Un résultat qui vient confirmer les scores réalisés par Marine Le Pen dans la région, lors de la dernières élections présidentielle.

Le RN en tête dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et le Gard

C’est donc le Rassemblement National qui joue, en Occitanie, le rôle d’arbitre dans ces élections législatives. Les candidats du parti de Marine Le Pen arrivent même en tête du premier tour dans 17 circonscriptions. Notamment dans les quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales, les trois de l’Aude et cinq des six circonscriptions du Gard. Presque absent de la Haute-Garonne où un seul candidat s’est qualifié pour le second tour, le RN qualifie tout de même cinq candidats dans l’Hérault, dont trois sont en ballotage favorable.

La Nupes devant, mais Ensemble a plus de candidats

Dans le bras de fer qui oppose la Nupes au mouvement Ensemble, c’est la Nupes qui apparaît à son avantage en Occitanie avec 30 candidats qualifiés pour le second tour des législatives, dont 20 sont en ballotage favorable. Avec 33 qualifiés, le mouvement présidentiel Ensemble est le mouvement qui pourra compter sur le plus de candidats présents au second tour. Néanmoins, la majorité d’entre eux sont en ballotage défavorable puisque seulement 7 sont arrivés en tête du premier tour, contre 17 pour le RN et 21 pour la Nupes.

Les candidats Ensemble devront donc compter sur un fort report de voix pour espérer rattraper leur retard. Au niveau national, le mouvement qui a pour objectif de donner une majorité à Emmanuel Macron pourrait remporter 255 à 295 sièges, soit une majorité relative, contre 150 à 190 pour la Nupes.

La droite pratiquement absente au second tour en Occitanie

Enfin, la droite doit se contenter de miettes dans cette élection dominée par les trois blocs : Nupes, Ensemble et RN. En effet, seul le candidat Aurélien Pradié, secrétaire général Les Républicains, sera présent au second tour dans la première circonscription du Lot. En Lozère, le candidat UDI Pierre Morel a L’Huissier se retrouve en ballotage défavorable contre un candidat de la Nupes.