Présidentielle. Carole Delga annonce la gratuité des transports régionaux pour aller voter au second tour

Carole Delga a annoncé la gratuité des transports régionaux liO, ce week-end, afin de permettre au plus grand nombre d’aller voter au second tour de l’élection présidentielle en Occitanie. Une mesure critiquée par les soutiens de Marine Le Pen.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a rendu les trains et cars liO gratuits les 23 et 24 avril pour encourager les gens à aller voter. Crédit photo : wikimedia commons CC BY TCY

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a annoncé sur Twitter que les transports du réseaux liO seraient gratuits les 23 et 24 avril prochains, pour permettre au plus grand nombre de se rendre aux urnes pour le second tour de l’élection présidentielle, organisé ce dimanche 24 avril. Une mesure notamment mise en place pour que les étudiants et les jeunes travailleurs puissent aller voter dans la commune où ils sont inscrits.

📩 Tous aux urnes, en train ou en car !

Même si l’abstention est en deçà de la moyenne nationale en @Occitanie, j’ai décidé de proposer la gratuité sur le réseau #liO les 23 & 24 avril afin de permettre au plus grand nombre, en particulier les jeunes, d’aller voter au 2nd tour. — Carole Delga (@CaroleDelga) April 13, 2022

Pour profiter de cette offre, les usagers sont invités à se munir de leur carte électorale ou de leur attestation d’inscription sur les listes électorales (disponible en mairie ou sur service-public.fr) lors de leur montée à bord des cars liO. Pour les trains, les voyageurs doivent au préalable appeler « Contact liO Train SNCF Occitanie » au 0800 31 31 31 pour réserver un billet, et transmettre par mail leur carte d’identité et leur justificatif électoral.

Le Rassemblement National critique la décision de Carole Delga

Une mesure qui ne passe pas auprès des soutiens locaux de Marine Le Pen. D’autant que, dans un autre tweet publié quelques jours plus tard, Carole Delga invite, par le biais de cette offre, les Occitans à se rendre « tous aux urnes pour barrer la route à l’extrême-droite ». Une deuxième action pour faire barrage au Rassemblement National de la part de la présidente de la Région Occitanie, après l’organisation d’un rassemblement pour le front républicain, qui aura lieu le jeudi 21 avril à Toulouse. Des initiatives qui n’ont pas tardé à faire réagir les soutiens de Marine Le Pen dans la région. Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du RN s’indigne :

Utilisation des transports publics et donc des moyens publics à des fins électorales ! — Louis Aliot (@louis_aliot) April 17, 2022

Ce dernier interpellant, dans un même temps, la Commission Nationale de Contrôle de la Campagne de l’Élection Présidentielle (CNCCEP). Julien Sanchez, maire de Beaucaire dans le Gard, conseiller régional d’Occitanie et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, a lui dénoncé « une attitude anti-républicaine », fustigeant une « politique partisane » de la part de Carole Delga, dans des propos rapportés par France Bleu Occitanie.

Jean-Luc Gibelin, vice-président communiste du Conseil régional en charge des mobilités et des infrastructures de transport, a lui appelé au calme, clamant au micro de France Bleu Occitanie que cette décision était celle de la lutte contre l’abstention. « Le choix de Carole Delga de rendre les transports gratuits le jour du second tour, c’est pour marquer un engagement fort vis-à-vis de l’importance du scrutin. Il sera important d’utiliser son bulletin de vote ce jour-là, mais ce tweet ne veut pas dire qu’elle adhère au programme d’Emmanuel Macron ».

Elioth Salmon