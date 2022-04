Présidentielle 2022. Carole Delga organise un « rassemblement pour la République » à Toulouse en soutien à Emmanuel Macron

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, organise un rassemblement en soutien à Emmanuel Macron à Toulouse, quelques jours avant le second tour de l’élection présidentielle.

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga (PS), organise une manifestation en soutien à la candidature d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle le 21 avril à Toulouse.

« On va se mobiliser pour le 24 avril. Je vous annonce que le jeudi 21 avril, au soir, je vais organiser un rassemblement pour la République, pour rappeler que nous devons utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron. Ce sera à Toulouse, pour tous ceux qui aiment la République et qui ne veulent pas de Marine Le Pen au pouvoir », a annoncé Carole Delga, mardi 12 avril sur France 3.

La date du 21 avril correspond au lendemain du débat entre le candidat de la République en marche et son adversaire du Rassemblement national. C’est aussi l’anniversaire des vingt ans de la qualification surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle en 2002.

Carole Delga continue à s’impliquer dans la campagne de l’élection présidentielle

Immédiatement après cette annonce, la présidente de la région Occitanie a précisé qu’il ne s’agit pas d’un vote de soutien au président-candidat. « Ensuite, ce sera le temps des législatives, parce qu’appeler à voter pour Emmanuel Macron, ce n’est pas un vote de soutien à sa politique. Durant les législatives, nous allons soutenir des candidats qui seront un contre-pouvoir à Emmanuel Macron. »

En apportant son soutien à Emmanuel Macron, Carole Delga continue à s’impliquer dans la campagne pour l’élection présidentielle. La présidente socialiste a activement soutenu la candidate Anne Hidalgo dans sa course à l’Élysée. Mais la candidate du PS n’a obtenu que 1,75 % des suffrages et n’est donc pas qualifiée pour le second tour. Cette dernière a également appelé à voter pour le chef de l’État.

« Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l’extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron », a déclaré la candidate. « Ce choix républicain est un choix de responsabilité. Il n’efface en rien mes convictions de femme de gauche. »