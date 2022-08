Occitanie : trafic difficile pour le dernier week-end des vacances

Pour le dernier week-end des vacances d’été, le trafic s’annonce très difficile en Occitanie. Bison Futé a classé les journées de vendredi et samedi en rouge dans le sens des retours.

Le trafic sera difficile pour ce dernier week-end des vacances en Occitanie Crédit photo : Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

C’est le dernier week-end des vacances d’été. Les écoliers, collégiens et lycéens vont effectivement faire leur rentrée la semaine prochaine. Ce week-end du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022 risque donc d’être chargé sur les routes. Ce sera aussi le cas lundi.

« Les congés scolaires se terminent et l’essentiel des flux routiers concerne les retours des régions côtières vers les grandes métropoles. Durant toute la période, dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national », prévoit Bison Futé.

De nombreux retours de vacances dès vendredi

La journée de vendredi est ainsi classée rouge dans le sens des retours au niveau national. « Les principales difficultés sont attendues à partir de 10h et se poursuivront jusqu’en début de soirée », indique le centre national d’information routière.

Bison Futé conseille donc aux automobilistes d’éviter l’autoroute A62 entre Toulouse et Montauban de 11h à 20h, l’A9 de 17h à 19h entre Narbonne et Montpellier et l’A61 entre Narbonne et Carcassonne de 17h à 19h. La journée est par ailleurs orange dans le sens des départs sur l’arc méditerranéen.

Circulation très difficile le premier jour du week-end

Le centre national d’information routière a aussi classé la journée de samedi en rouge au niveau national dans le sens des retours. Il faut donc s’attendre à une circulation très difficile tout au long de la journée, surtout sur l’arc méditerranéen.

Bison Futé préconise de ne pas prendre l’A9 entre Narbonne et Montpellier et l’A62 entre Toulouse et Bordeaux de 10h à 13h, l’A75 entre Lodève et Millau de 10h à 16h et l’A61 entre Narbonne et Carcassonne de 10h à 12h. Samedi est également orange dans les départements du littoral pour les départs.

Trafic moins dense dimanche et lundi en Occitanie

Dimanche, les difficultés seront moins importantes. La journée est classée orange dans le sens des retours au niveau national. Les automobilistes doivent éviter l’A62 entre Toulouse et Bordeaux de 11h à 19h et l’A61 entre Narbonne et Toulouse de 11h à 20h.

Bison Futé a également classé la journée de lundi en orange. Il invite à ne pas prendre l’autoroute A61 entre Narbonne et Carcassonne de 10h à 12h. À noter également : quelques difficultés dans le sens des départs ce jour-là sur l’arc méditerranéen.