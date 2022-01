Occitanie. La Région va recruter 550 conducteurs de bus pour la rentrée 2022

La Région Occitanie fait face à une pénurie de conducteurs de bus pour le transport scolaire, elle va donc en recruter 550 pour la rentrée 2022. Quitte à devoir les former.

La région Occitanie annonce qu’elle devra recruter 550 conducteurs de bus pour la rentrée 2022. Son réseau de transport scolaire liO est confronté à un manque de professionnel. “La crise sanitaire est venue aggraver une situation de pénurie de personnel de conduite qui perdure sur l’ensemble du territoire national depuis plusieurs années”, écrit la région dans un communiqué envoyé aux médias.

Pour avoir un effectif au complet, le conseil régional est même disposé à financer la formation de certains postulants. Il explique qu’ “afin d’assurer le bon fonctionnement du service de transport scolaire liO et préparer la rentrée 2022, la Région et les professionnels du transport de voyageurs se mobilisent pour recruter des conducteurs de cars. 550 postes sont actuellement à pourvoir dans toute l’Occitanie, avec prise en charge de la formation à 100 % par la Région pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi.” Des sessions de formation se dérouleront entre mi-mars et mi-avril afin que les candidats retenus soient opérationnels pour la rentrée scolaire de septembre 2022.

Des journées portes ouvertes en Occitanie pour recruter des conducteurs de bus

Pour l’occasion, des journées portes ouvertes sont organisées par les transporteurs intervenants sur le réseau liO les mercredi 2 et samedi 5 février. Elles “permettront aux personnes intéressées et aux candidats potentiels d’en apprendre un peu plus sur le métier”.

Ces recrutements sont ouverts avec la volonté d’ « agir aujourd’hui pour ne pas subir demain », selon des propos de la présidente de région Carole Delga, cités dans un communiqué. « Je considère que le transport scolaire est un maillon important de l’égal accès de tous à l’enseignement. »

Informations pratiques : 550 postes ouverts à toute personne âgée de plus de 21 ans, disposant du permis D (transport de voyageurs) ou du permis B. Pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi ne disposant pas du permis D, la formation peut être financée à 100%. D’autres informations sur le site de la Région.