La région Occitanie rend hommage à Cabu à Toulouse et à Montpellier

Du 3 mai au 19 juin 2022, les Hôtels de Région de Toulouse et de Montpellier accueillent l’exposition “Le Rire de Cabu”. Un hommage que la région Occitanie souhaite rendre au dessinateur.

Du mardi 3 mai au dimanche 19 juin 2022, les dessins de Cabu seront visibles au sein de l’Hôtel de Région de Toulouse et sur le parvis de l’Hôtel de Région de Montpellier. (CC BY-SA Georges Seguin / Wikimedia)

Les dessins de Cabu seront à découvrir dans les locaux de la Région. A Toulouse comme à Montpellier, la région Occitanie a souhaité rendre hommage à Cabu. Pour rappel, le dessinateur était une des victimes de l’attentat terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Cet hommage a été imaginé sous forme d’expositions des œuvres de l’artiste, “Le Rire de Cabu”. Du mardi 3 mai au dimanche 19 juin 2022, les dessins seront visibles au sein de l’Hôtel de Région de Toulouse et sur le parvis de l’Hôtel de Région de Montpellier.

La région Occitanie prévoit d’inaugurer l’exposition le mardi 3 mai à l’occasion de la journée mondiale pour la liberté de la presse. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Véronique Cabut ont souhaité rendre un “hommage joyeux à Cabu qui fut l’un des plus talentueux et populaires dessinateurs de presse de sa génération”, explique la Région.

“Le Rire de Cabu” à l’Hôtel de Région de Toulouse

Les deux lieux emblématiques de l’administration accueillent alors cet hommage. A Toulouse, 400 dessins originaux seront exposés. Les visiteurs pourront découvrir ces œuvres qui ont accompagné des générations de lecteurs et de téléspectateurs pendant plus de 60 ans. Le parcours de l’exposition s’organise autour de huit thèmes d’inspiration :

les personnages de Cabu (Grand Duduche, le Beauf, Dorothée, Catherine, l’Adjudant Kronenbourg…) ;

La France de Cabu (société, consommation, les femmes, les jeunes, Paris, les villes et une sélection spéciale Occitanie) ;

La méthode à Cabu (pour dessiner comme lui) ;

Les « people » de Cabu (de Johnny à Zemmour) ;

Les présidents de Cabu (de Macron à Auriol) ;

Le Jazz de Cabu (interlude musical) ;

Les combats de Cabu (écologie, pacifisme, liberté d’expression) ;

Le panthéon de Cabu (les maîtres incontournables et les copains inoubliables).

La Région prévoit également un espace au sein de l’exposition avec tables, chaises, miroirs et matériel de dessin. Cette installation invite petits et grands à s’essayer à la caricature. Le jeune public et le public scolaire sont les bienvenus grâce à un parcours spécifique. Les 7-12 ans peuvent s’accompagner d’un livret-jeu disponible sur demande à l’entrée de l’exposition.

L’hommage à Cabu sur le parvis de l’Hôtel de Région de Montpellier

Du côté de Montpellier, ce sont 24 bâches sur le thème “Cabu, dessinateur tout-terrain” qui seront présentées. Elles mettent en avant des photos inédites et des dessins en grand format sur le parvis de l’Hôtel de Région de Montpellier. Cette exposition s’axe autour de 6 thématiques :

Montpellier (avec un reportage de 1972 et des croquis inédits de la vieille ville) ;

Les passants ;

Les voyages ;

La musique ;

Les pastiches ;

L’influence de Dubout.

Certaines têtes célèbres de la Région apparaîtront dans ces œuvres et documents. Avec notamment Georges Brassens et Charles Trenet du côté musical ou encore Albert Dubout qui a influencé Cabu.