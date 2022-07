Montauban. La discothèque où Kelly Meafua a passé la nuit fermée pour un mois

La discothèque dans laquelle le rugbyman Kelly Meafua a passé la nuit avant de trouver la mort à Montauban fait l’objet d’une fermeture administrative d’un mois.

Le Caï, la discothèque du centre-ville de Montauban dans laquelle Kelly Meafua a passé la nuit, fait l’objet d’une fermeture administrative. Son propriétaire, Serge Sergeev, regrette cette décision dans un message posté sur un réseau social : « L’équipe du Santa Maria est dans le regret de vous annoncer la fermeture du Caï à partir du 1er juillet pour une durée d’un mois. Cette fermeture a été demandée par la Préfète suite au malheureux décès de notre joueur Montalbanais. »

C’est donc l’heure des sanctions. La cause de la mort du rugbyman de l’US Montauban, Kelly Meafua, est établie : une noyade après avoir sauté dans le Tarn depuis le Pont Vieux le 7 mai dernier. « Par défi », selon le procureur de Montauban Bruno Sauvage. « C’est un geste personnel et volontaire, d’après les témoignages et les images de vidéosurveillance ». Il avait consommé une grande quantité d’alcool et de la cocaïne. « Les analyses ont révélé qu’il avait 2,34 g d’alcool par litre de sang. »

Une décision « injuste »

« Nous tenons à préciser que nous sommes soucieux du bien-être et de la sécurité de nos clients. Qu’on veille au maximum à ce qu’ils puissent rentrer dans de bonnes conditions. Mais nous ne pouvons pas tout prévoir et malheureusement pas tout anticiper », a poursuivi Serge Sergeev. Ce dernier dit accepter la décision prise par la préfecture, mais précise qu’il la trouve « injuste ».

Enfin, le gérant ajoute que « le restaurant et le bar restent cependant ouvert. Nous vous accueillerons de nouveau au Caï dans un mois. »