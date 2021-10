Pourquoi des hélicoptères militaires vont survoler la Lozère ces prochains jours ?

Dans le cadre d’un exercice militaire de grande ampleur, des hélicoptères vont manœuvrer dans plusieurs secteurs de la Lozère cette semaine.

Un entraînement opérationnel militaire de grande ampleur se déroule depuis le 15 octobre et jusqu’au 22 octobre entre les départements de l’Aveyron, de la Lozère et du Cantal. Il s’agit de l’édition Baccarat 21, un exercice annuel dans le cadre de la préparation opérationnelle des unités de l’armée de Terre. Une opération interarmés et interallié qui rassemble 1 300 soldats avec 32 hélicoptères de combat, dont les Forces aéromobiles de l’armée de terre espagnole (Famet).

300 soldats déployés à Saint-Chély-d’Apcher

A compter de ce mercredi 20 octobre, c’est en Lozère que vont se concentrer une bonne partie des ces opérations militaires avec notamment des manœuvres d’hélicoptères. À Saint-Chély-d’Apcher, environ 300 soldats, appuyés par six appareils et plusieurs véhicules militaires vont ainsi prendront possession de la cité Barrabande, en soirée, afin de repousser un ennemi fictif. La fin de la manœuvre est prévue vendredi 22 octobre, au matin.

Des manœuvres d’hélicoptères au dessus de Mende et La Canourgue

Durant leur présence, le centre-ville sera sécurisé par les troupes terrestres tandis que le boulevard Guérin-d’Apcher sera emprunté par les troupes véhiculées. Des manœuvres aériennes d’hélicoptère auront également lieu, en journée et en nocturne, dans d’autres secteurs de la Lozère comme Mende et La Canourgue.

En vidéo, des images réalisées lors de l’édition 2020 de l’exercice Baccarat qui s’est déroulé dans les Alpes.