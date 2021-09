Lozère. Un nouveau futur médecin s’engage à s’installer dans le département

Avec la signature d’une convention avec un nouveau futur médecin, le Département de la Lozère poursuit ses actions en faveur de l’accès aux soins.

La démographie médicale est une des priorités du Conseil départemental de la Lozère. En effet, pour favoriser l’accès aux soins des habitants, la collectivité multiplie les actions. Quelques mois après la convention signée avec Adrien Desmonts, un nouvel accord vient d’être conclu avec un futur médecin. Il s’agit de Malaury Lapierre, interne à la faculté de médecine générale de Montpellier.

Soutien financier et accompagnement à l’installation

A l’issue de ses études, cette dernière s’installera donc en Lozère. En plus d’un soutien financier du Département pendant sa scolarité, la convention signée implique également un accompagnement des services du Département pour son installation. Un partenariat gagnant-gagnant, donc, qui offre un débouché assuré à l’étudiante qui explique avoir choisi la Lozère “pour la proximité que l’on peut avoir avec les patients”.

Un week-end d’animations pour présenter le territoire

Depuis 2015, 16 conventions de ce type ont été signées. Et la collectivité ne s’arrête pas là. La semaine passée, elle a également organisé un “Week-end nouvelles sensations à Lozère” à destination des futurs praticiens. Quinze internes des facultés de médecine de Montpellier et Clermont-Ferrand, dont trois sont actuellement sous convention avec le Département pour une future installation, ont participé à cet événement qui a pour but de présenter le territoire tout en créant des liens entre les futurs médecins.