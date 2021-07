Lozère. Un futur médecin s’engage à s’installer à l’issue de ses études

Le Département de la Lozère a signé une convention avec un futur médecin qui s’engage à s’installer dans le département une fois ses études terminées.

Pour lutter contre la désertification médicale et favoriser l’accès aux soins de tous les habitants, le département de la Lozère anticipe l’avenir. Quelques mois après l’installation d’un nouveau médecin dans le département, un deuxième suivra le même chemin…en 2024.

Assurer l’avenir

Encore interne à la faculté de médecine générale de Clermont-Ferrand, Adrien Desmonts s’est en effet engagé à s’installer en Lozère à l’issue de ses études. Une convention a été signée ce mercredi 21 juillet avec la présidente du Conseil départemental Sophie Plantel. A trois ans de la fin de son internat, le futur médecin a ainsi l’avantage de connaître son point de chute professionnel.

Soutien financier et accompagnement à l’installation

Et le jeune homme ne sera pas dépaysé puisqu’il est originaire de Mende et qu’il a effectué toute sa scolarité en Lozère avant de partir pour la faculté de médecine. En plus d’un soutien financier pendant la fin de ses études, la convention signée avec le Département lui permettra de bénéficier d’un accompagnement lors de son installation.