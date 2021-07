Lozère : un centre de vaccination éphémère aujourd’hui et le 15 aout 

Même si la situation sanitaire s’améliore en Lozère contrairement à d’autres départements de France. Des opérations de vaccination éphémères sont organisées. La première à lieu aujourd’hui, la seconde, le 15 aout.

Au 5 juillet, près de 35 000 Lozériens ont bénéficié d’au moins une dose de vaccin, soit 48% de la population. Parmi eux, 25 000 ont également la deuxième injection.

« Si la situation sanitaire reste favorable en Lozère avec des indicateurs au vert, le maintien d’une vigilance maximale reste une priorité dans la lutte contre le virus. Surtout avec la présence du variant Delta en Occitanie » rappelle Valérie Hatsch, Préfète de la Lozère.

Celle-ci tient à ce que dans toutes les situations, les gestes barrières doivent être appliqués. Le lavage des mains, le strict respect de la distanciation sociale et le port du masque en cas de regroupement, permettent de freiner la propagation du virus et de limiter ses conséquences sur la vie économique, sociale et culturelle.

Dans ce contexte, la stratégie de vaccination en Lozère sera marquée par une nouvelle initiative en plein coeur de la saison estivale.

La préfète de la Lozère et la région Occitanie ont retenu le projet de vaccination éphémère. Le but est d’élargir l’offre des centres de vaccination existants et d’aller au plus près des habitants et des vacanciers qui ont choisi le département.

Aujourd’hui, ce centre se trouve à Sainte-Enimie. Le 15 aout, se sera à Florac-Trois-Rivières. Sur place de 17h à 20h, l’équipe vaccinale, composée de bénévoles de la Croix-Rouge, de médecins et d’infirmiers, proposera une consultation pré vaccinale. S’en suivra la vaccination puis une surveillance de 15 minutes.

Les créneaux de vaccination sont déjà ouverts sur doctolib. Sinon, vous pouvez contacter le 08 00 54 19 19. Il sera également de s’y rendre, même si vous n’avez pas prit de rendez-vous.