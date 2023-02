SNCF. Trafic arrêté sur deux tronçons pour des travaux en Lozère

La circulation des trains de la SNCF est arrêtée durant deux semaines entre les gares Alès et Langogne ainsi que La Bastide et Le Monastier en Lozère.

La SNCF va entamer des travaux sur les rails de deux tronçons de son réseau en Lozère. En conséquence, la circulation des trains sera arrêtée du 18 février au 5 mars entre les gares Alès et Langogne ainsi qu’entre La Bastide et Le Monastier.

Durant cette période de fermeture de lignes ferroviaires en Lozère, des autocars de substitution seront mis en place, assure la SNCF.

des travaux débutent sur la ligne des Cévennes

Le trafic sera interrompu d' #Alès à #Langogne et de #LaBastide à #LeMonastier.

Des travaux de modernisation du réseau de la SNCF en Lozère

« En 2023, la Région Occitanie, l’État et SNCF Réseau poursuivent la modernisation de la ligne des Cévennes et de l’axe Trans Lozériens dans le cadre du Plan Rail Occitanie et des travaux périodiques engagés depuis 2019 », explique la compagnie ferroviaire.

Ces travaux de modernisation sont divisés en plusieurs chantiers. Pour la ligne des Cévennes entre Nîmes-Alès-Génolhac, la SNCF annonce 13,5 km de voies renouvelées (renouvellement de rails, traverses et ballast), et le remplacement de petits ouvrages hydrauliques et de câbles de signalisation.

En ce qui concerne la ligne du Trans Lozérien entre Le Monastier-La Bastide : 4,5 km de voies renouvelées (remplacement de 2 000 traverses, renouvellement de voie et de ballast), régénération de câbles de signalisation, sécurisation des parois rocheuses de la galerie pare-neige de Daufage

D’autres travaux à venir

Il convient de savoir que deux autres périodes de travaux sont prévues sur les mêmes tronçons du réseau de la SNCF en Lozère : du 22 avril au 7 mai et du 21 octobre au 5 novembre. Là encore, la circulation des trains sera interrompue.