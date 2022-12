Quatre idées d’activités pour profiter en famille de vos vacances de Noël en Lozère

Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’idées de sorties pour profiter en famille de vos vacances de Noël en Lozère : chasse au trésor à la rencontre des loups, parade accompagnée du Père Noël, course de luge improvisée et promenade nocturne à la lueur des lampions…

Une soirée avec le Père Noël pendant les vacances

La Ville de Mende organise une parade de Noël à l’approche des fêtes de fin d’année. Les enfants, et leurs parents, sont invités à partir sur les traces du Père Noël dans le centre de la ville au rythme de la musique et à la lueur des lampions. À l’arrivée, des papillotes, du vin chaud et du jus d’orange vous seront distribués au pied de la cathédrale Notre-Dame de Mende. Les enfants pourront ici se faire photographier avec la star de la soirée. L’événement se poursuivra avec un concert d’orgue gratuit. Les musiciens joueront des airs traditionnels de Noël.

La patinoire de Noël reste installée sur la place Chaptal jusqu’à la fin des vacances. Vous pouvez ici profiter des joies de la glisse sur une étendue de glace naturelle de plus de deux cents mètres carrés. Les enfants peuvent également visiter une mini-ferme dans la halle au blé, à la rencontre d’une dizaine d’animaux de la ferme, tels qu’un poney, un âne, des brebis cornues, des chèvres, des lapins et des cochons d’Inde. Le départ de ces petits compagnons est prévu ce samedi 24 décembre. Il en sera de même pour les stands de préparation de crêpes animés par les scouts des Éclaireurs de France dans la rue d’Aigues-Passes.

Infos pratiques : Parade de Noël, place Urbain V, Mende. Vendredi 23 décembre à 18h. Gratuit. Programme complet des d’activités pour Noël.

Fêter Noël en famille avec des loups en Lozère

Le parc animalier Les Loups du Gévaudan, au cœur de la Lozère, propose plusieurs activités pour les familles pendant les vacances de Noël. Chaque jour, les enfants partent à la rencontre des loups, sans en avoir peur, en participant aux chasses au trésor organisées dans le domaine. Les équipes du parc animent également des ateliers coloriage, où les plus petits retranscrivent en image les animaux qu’ils viennent d’apercevoir. Le mercredi 28 décembre prochain, les enfants peuvent se faire maquiller comme leurs animaux préférés, qui seront peut-être désormais… les loups.

Plusieurs espèces de loups vivent au sein du parc. Certaines sont originaires du Canada, d’autre de Mongolie, de Sibérie, de l’Arctique ou encore de Pologne. Outre la possibilité d’observer ces animaux de près, l’objectif des Loups du Gévaudan est d’apprendre au public à mieux les connaître pour tenter d’effacer, ou du moins d’atténuer, tous les clichés qui lui collent à la peau depuis des siècles.

Infos pratiques : Les Loups du Gévaudan, Saint-Léger-de-Peyre. Ouvert jusqu’au 31 décembre, de 10h à 17h. Tarifs : de 12 à 18 euros.

Gratuit pour les moins de 3 ans. Programme complet des activités pour Noël.

Se réunir à Marvejols pour célébrer Noël

Pour la deuxième édition de l’événement Marvejols en fêtes, la Ville organise plusieurs rendez-vous incontournables afin de célébrer Noël. À l’image de la promenade à la lueur des lampions ce vendredi 23 décembre, depuis la place Soubeyran. Pour y participer, vous êtes invités à récupérer ces petites lampes auprès des commerçants membres de l’association Essor Gévaudan. La soirée se terminera par un feu d’artifice tiré depuis la place de la Coustarade. Vous pouvez également vous rendre dans un des chalets gourmands de la place Cordesse. Ceci, afin de déguster un chocolat chaud accompagné d’une crêpe ou d’une gaufre. Les enfants ont ici l’occasion de faire un tour de manège.

Ces derniers peuvent également rendre visite au Père Noël, installé dans sa maison, décorée spécialement pour l’occasion. Dépêchez-vous, sa boite aux lettres reste ouverte jusqu’à dans la soirée du vendredi 23 décembre pour que les plus petits puissent lui envoyer leurs courriers. Peut-être même qu’il leur répondra… Aussi, la patinoire sur la place Girou demeure ouverte jusqu’à la fin des vacances de Noël.

Infos pratiques : Marvejols en fêtes, jusqu’au 1er janvier prochain. Programme complet des activités pour Noël.

Course de luge improvisée au Mont Lozère pendant les vacances de Noël

Profitez de vos vacances de Noël pour organiser une journée en famille au Mont Lozère. La station, située à sept kilomètres du Bleymard, est aux antipodes des stations de ski très urbanisées de la haute montagne. Elle représente un paradis pour les amateurs de nature préservée. Au milieu des sapins, les skieurs et surfeurs de tous niveaux peuvent s’amuser sur sept pistes de ski, dont deux vertes, une bleue, trois rouges et une noire, desservies par cinq remontées mécaniques. Le Mont Lozère est également doté de deux pistes de raquettes et de cinq pistes de ski alpin : une verte, deux bleues et deux rouges. Les “kiteurs” aussi, possèdent leur propre terrain de jeu. Sur présentation de leur aile, ils peuvent emprunter gratuitement le téléski du Touril afin d’accéder au sommet de la montagne.

L’occasion d’improviser, en famille ou entre amis, une grande course de luge sur la piste dédiée du Mont Lozère. Si vous n’avez pas de luge, aucun problème. Vous pouvez facilement en louer une dans les commerces ouverts en journée en bas des pistes. Pour vous réchauffer un peu, vous dégustez ensuite un aligot, une truffade ou une tartiflette dans un des deux restaurants de la station.

Infos pratiques : Station du Mont Lozère, Mont Lozère et Goulet. Tarifs : de 5 à 13 euros. Plan de la station.