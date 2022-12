Des idées de sorties pour des vacances de Noël féériques dans l’Aude

Le Journal Toulousain vous concocte une sélection d’idées de sorties pour profiter de la féérie de Noël jusqu’à la fin des vacances dans l’Aude. Au menu : atelier de fabrication de bonbons, rencontre avec les princesses Disney, illuminations, spectacles de magie, forêt enchantée, visite à la lueur des lampions et parade du Père Noël.

La Cité de Carcassonne célèbre Noël jusqu’à la fin des vacances

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les enfants sont invités à participer à de multiples ateliers organisés dans la Cité de Carcassonne. Glissés dans la peau de petits lutins du Père Noël, ils peuvent par exemple confectionner des coiffes typiques de l’époque médiévale, créer des bourses de jeu identiques à celles des chevaliers ou encore imaginer leurs propres blasons. En famille, vous pouvez vous défier sur un parcours de laser game de Noël ou sur une piste de quad, mais également réaliser ensemble la chasse au trésor “Le drôle de Noël de Dame Carcas”, pour aider cette dernière à retrouver l’esprit féérique des fêtes de fin d’année.

À la nuit tombée, la Cité et la Bastide se parent de leurs plus beaux habits de lumière. Laissez-vous entrainer dans un voyage merveilleux, au départ du square André Chénier qui accueille une véritable fête foraine, avec une grande roue, un sapin magique, un carrousel, un palais des glaces… Puis, prenez la direction de la place Carnot pour déguster des marrons grillés et faire un tour sur la patinoire. Longez le square Gambetta, admirez les bulles enchantées, puis rejoignez la Cité pour assister à un spectacle de feu réalisé par des chevaliers, ou pour participer à une visite des remparts à la lueur des lampions. Enfin, terminez la soirée en beauté avec le spectacle de sons et lumières “L’incroyable histoire de Carcassonne“, projeté sur la façade du musée des Beaux-arts.

Infos pratiques : La Magie de Noël, Carcassonne. Jusqu’au samedi 31 décembre. Programme complet.

Des ateliers en famille pendant les vacances de Noël

La coopérative oléicole de l’Oulibo, à Bize-Minervois dans l’Aude, organise plusieurs animations à destination des familles pendant les vacances de Noël. À l’image de l’atelier du Père Noël, pendant lequel les enfants préparent eux-mêmes des bonbons et créent des décorations de Noël personnalisées. Ils peuvent, tout au long de l’animation, se faire maquiller par la fée Étincelle, jouer avec des jeux en bois traditionnels et manger des crêpes préparées à base d’huile d’olive, en compagnie du Père Noël. L’Oulibo propose également des démonstrations culinaires pour les repas de fêtes animées par un chef cuisinier, des ateliers de fabrication de tapenade et des ateliers de pâtisserie pour les parents et leurs enfants. Plusieurs représentations du spectacle de magie intitulé “Les merveilles de Sagazack” ont également lieu dans l’après-midi de ce mercredi 28 décembre.

L’occasion de participer en famille à une visite guidée de la coopérative, durant laquelle vous découvrez la “légende du goûter du moulinier”. Ou de réaliser une balade pédestre à travers les champs d’oliviers sur le thème des “contes et des légendes”. La sortie sera suivie d’un vin ou d’un chocolat chaud offert par la maison. L’Oulibo organise également un jeu inspiré du film Charlie et la chocolaterie. En achetant une bouteille d’huile d’olive, vous pouvez remporter un “ticket d’or” qui vous donne accès à la table du chef étoilé Lionel Giraud.

Infos pratiques : Les fééries de Oulibo, Hameau Cabezac, Bize-Minervois. Jusqu’au samedi 31 décembre. Programme complet. Gratuit, sur réservation.

Des vacances féériques à Narbonne

La ville de Narbonne vous invite à célébrer les fêtes de fin d’année jusqu’au 1er janvier prochain. Et pour cela, rien de mieux que de se rendre à la fête foraine installée sur le Cours Mirabeau, entre le Pont des Marchands et le boulevard du docteur Ferroul. Ne manquez pas de vous élancer sur le toboggan géant, de prendre de la hauteur sur la grande roue, de participer à la pêche aux canards – ou à la pêche aux cadeaux – de sautiller sur le trampoline, de vous envoler dans le Sky Flyer, de tournoyer dans le carrousel et de vous émerveiller dans le sapin magique. Sensations et fous rires garantis.

Profitez de votre visite pour vous balader au marché de Noël de Narbonne. Vous y trouvez des décorations pour les fêtes, des produits du terroir, des objets artisanaux et du vin chaud. Les amateurs de glisse peuvent s’élancer sur la grande patinoire installée au pied du palais des Archevêques. Ce dernier se transforme, pendant les vacances, en “palais du jeu” pour les enfants. Il accueille également un spectacle de sons et lumières diffusé chaque soir depuis ses jardins. “Mystère en Laponie” raconte l’enquête que le Père Noël doit mener pour relancer les chaînes de fabrication de jouets et faire en sorte que les enfants reçoivent leurs cadeaux à temps.

Infos pratiques : Fééries de Noël, Narbonne. Jusqu’au dimanche 1er janvier. Programme complet.

Visite des princesses Disney dans l’Aude

Une forêt enchantée a pris place au pied de l’église de Port-la-Nouvelle. À l’intérieur, le chemin vous invite à voyager entre les sapins enneigés, les lapins, les rennes et le traîneau du Père Noël, jusqu’à atteindre la patinoire. Ce vendredi 23 décembre, les enfants sont invités à venir rencontrer les princesses Disney présentes dans l’Aude spécialement pour l’occasion. Ils pourront notamment se prendre en photo avec Elsa, la Reine des neiges, Raiponce et sa longue chevelure, la superbe Belle et Blanche Neige, en visite sans les sept nains.

Pour les plus petits, le Père Noël, lui, sera présent le lendemain pour parader dans le centre de la ville sur des airs de disco. Les enfants pourront d’ailleurs se faire maquiller pour incarner leurs personnages favoris avant de se déhancher avec les lutins. Mickey et Minnie, puis Marcus et Chase de la Pat’Patrouille seront aussi de la partie le 28 décembre prochain.

La Ville organise des animations dans la forêt enchantée tout au long de l’événement, comme : un concert de juke-box avec la Mère Noël, un concours de pistolet à fléchettes en mousse, des ateliers de jeux géants en bois et un spectacle participatif avec les enfants autour des arts du cirque, qui sera suivi d’une performance de jonglerie lumineuse.

Infos pratiques : Forêt enchantée, place de l’église, Port-la-Nouvelle. Ouverte de 17h30 à 20h jusqu’au dimanche 1er janvier. Programme complet.