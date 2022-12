Quatre idées de sorties en famille pour les vacances de Noël en Ariège

Bataille géante de boules de neige, marché de Noël, randonnées à la recherche de sources d’eau chaude et descente des pistes à la lueur des flambeaux : le Journal Toulousain vous propose une sélection de sorties à faire en famille pendant les vacances de fin d’année en Ariège.

Des vacances de Noël féériques en Ariège

Une douce odeur de gaufres plane au-dessus de Pamiers pendant les vacances de fin d’année. Celle-ci vous mène jusqu’à la place centrale de la ville qui accueille, jusqu’au 24 décembre prochain, le traditionnel marché de Noël. Cette année, une dizaine de commerçants et artisans vous donnent rendez-vous pour vous faire découvrir leurs créations. Celles-ci trouveront certainement leur place sous le sapin pour faire plaisir à vos proches le jour de Noël. Après vos achats, vous serez surement tentés par une pause douceur. Les restaurateurs vous proposent ici du vin chaud, des plats cuisinés et d’autres encas pour les petites faims. Une fois le ventre plein, enfilez des patins, et élancez-vous sur la patinoire éphémère installée juste à côté. Peut-être même que le Père Noël viendra voir les enfants patiner…

Si vous êtes sur place ce vendredi 23 décembre, ne manquez pas d’assister au spectacle nocturne organisé dans les allées au parc du Chalonge, dans un cadre féérique composé de scènes et décorations lumineuses imaginées par l’association “Les Créatifs du Sud”.

Infos pratiques : Marché de Noël, place de la République, Pamiers. Ouvert de 10h à 19h, jusqu’au samedi 24 décembre, de 10h à 17h. Programme des animations.

Descendre les pistes à la lueur des flambeaux

En Ariège, la station de ski des Monts d’Olmes ouvre ses pistes ce week-end. À cette occasion, elle organise de nombreuses activités pour les familles pendant les vacances de Noël. Le programme est identique pour les deux prochaines semaines. Le lundi, vous êtes invités à La Chapelle pour écouter des contes inspirés de la montagne, de la forêt et des histoires locales. Le lendemain matin, participez à une grande chasse au trésor organisée dans la station avec, à la clé, un lot gardé secret. En fin de journée, un guide de montagne vous accompagne pour une randonnée nocturne à la découverte de la faune et de la flore des Pyrénées.

Les deux jours suivants, le restaurant d’altitude Le Chalet organise une descente des pistes à la lueur des flambeaux pour les adultes, puis pour les enfants. Tout au long du premier week-end des vacances de fin d’année, le Père Noël sera présent au pied des pistes pour écouter les derniers souhaits des enfants. Il organise même un feu d’artifice avant de rejoindre son traineau pour la distribution de cadeaux.

Infos pratiques : Programme complet des animations pendant les vacances de Noël aux Monts d’Olmes.

Petit bain dans les sources d’eau chaude d’Ariège

Profitez des vacances de Noël pour partir à la recherche de sources d’eau chaude dans les montagnes d’Ariège. L’office de tourisme des Pyrénées ariégeoises vous propose de réaliser une balade de 2,5 kilomètres à partir du petit village de Mérens-les-Vals. Pour cela, vous devez suivre une partie de l’itinéraire de la Grande Randonnée numéro dix (GR10), qui, balisée en rouge et blanc, traverse l’intégralité de la chaîne des Pyrénées, d’Hendaye dans le Pays Basque, à Banyuls-sur-mer dans les Pyrénées-Orientales. Mais rassurez-vous, vous n’effectuerez qu’une petite boucle facile d’accès pour les enfants.

Le chemin vous mène sur la piste d’un petit sentier en sous-bois. Ici, vous profitez d’un bon air frais offert par la montagne. Après quelques minutes de marche, vous tombez sur une première source d’eau chaude. Au total, vous en trouverez quatre pendant la randonnée. Ces sources, riches en soufre, peuvent atteindre les 48 degrés et sont d’une parfaite limpidité. Elles sont notamment utilisées pour soigner les rhumatismes, l’asthme, les tympans, ou tout simplement pour soulager les pieds des randonneurs qui s’y arrêtent en route.

Infos pratiques : Randonnée “les sources sulfureuses de Mérens“, départ depuis le centre de Mérens-les-Vals. Niveau facile, 2,5 km.

Durée : 1h30. Tracé disponible sur le site de l’office du tourisme.

Course de luge en famille dans une station de ski d’Ariège

Pas très loin de Mérens-les-Vals, la ville d’Ax-les-Thermes propose tout un programme d’animations à destination des enfants, comme de leurs parents, pendant les vacances de Noël. Le jour de sa tournée de distribution de cadeaux, le Père Noël rendra visite aux plus petits dans les rues de la ville. Et la veille, il sera présent sur le plateau de Bonascre qui permet d’accéder à la station de ski d’Ax 3 domaines. Dans ce même lieu, des concerts de jazz ambulants sont organisés pour animer les après-midis des jeudi 29 et vendredi 30 décembre prochains. Puis, un feu d’artifice scintillera au-dessus des montagnes pour permettre aux visiteurs de fêter ensemble le passage à la nouvelle année.

Tout au long de la saison hivernale, la Ville organise chaque semaine des concours de bonshommes de neige à proximité de la cabane d’animation du plateau Bonascre, de même que des batailles géantes de boules de neige, des courses de luge et des chasses au trésor pour les enfants. Les lundis et mercredis en fin de journée, ces derniers peuvent également se retrouver dans la salle des Petits Montagnards pour s’affronter au babyfoot, organiser des concours de tennis de table ou jouer aux jeux de société.

Infos pratiques : Événement “Les flocons d’Ax”, jusqu’au 1er janvier 2023 à Ax-les-Thermes. Gratuit. Programme complet.