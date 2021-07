Un centre de vaccination éphémère aujourd’hui dans le Lot 

La campagne de vaccination continue en Occitanie. Ce samedi, un centre de vaccination éphémère ouvre à Pradines. Vous pouvez y recevoir une injection.

Dans le cadre de la poursuite de la campagne de vaccination dans le Lot, un centre de vaccination éphémère est ouvert aujourd’hui à Pradines. Il se trouve au Centre Social et Culture l’Escale. Il propose une journée de vaccination ouverte au public de plus de 12 ans. Les inscriptions sont possibles de 9h à 17h30 au 05 65 20 85 31 ou en se rendant sur place, 1 rue du commerce à Pradines.

Pour rappel, les gestes barrières doivent être appliqués à proximité et dans le centre de vaccination. Vous devrez donc porter un masque couvrant le nez et la bouche. Il faut aussi se laver les mains avec le gel hydroalcoolique et respecter les distanciations sociales.

Depuis le mois de mars, trois opérations ont été organisées à Pradines. Elles ont permis de donner accès à un cycle vaccinal complet à plus de 600 personnes. En parallèle, un campagne d’information sur les réseaux sociaux, ciblant les jeunes a été menée avec la Maison des Adolescents.

La vaccination donne accès à un retour à une vie sociale et culturelle libérée d’une grande partie des contraintes. Après la deuxième dose, l’accès au pass-sanitaire permet à nouveau de fréquenter en toute sécurité les lieux de grands rassemblements. Mais aussi de voyager à l’étranger, d’aller aux musées, dans les salles de concerts, dans les salles de sports, les festivals et les discothèques.