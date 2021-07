Lot. Deux obus datant de la 1ère guerre mondiale découverts lors d’une opération de déminage subaquatique

Une grande opération a été menée dans un gouffre subaquatique du nord du Lot pour récupérer deux obus datant de la première guerre mondiale.

C’est une drôle de découverte qui a été faite dans le nord du Lot le 21 juillet dernier. Lors d’une exploration d’un gouffre, un plongeur spéléo a détecté ce qui ressemblait étrangement à des munitions. Alertés par le plongeur, une équipe de cinq personnes des services de déminage de la sécurité civile de Toulouse, Laon et Montpellier a été engagée pour récupérer et traiter les deux objets.

Forte mobilisation

Un binôme de sécurité de l’équipe plongée des sapeurs-pompiers du Lot, un équipage véhicule de secours et d’assistance aux victimes, un infirmier du service de santé et de secours médical en soutien sanitaire et un chef de groupe du centre d’incendie et de secours de Souillac ont également été mobilisés pour récupérer les obus.

15 minutes de plongée à 44 mètres de profondeurs

Il a donc fallu plonger à 44 mètres de profondeur pour aller chercher les munitions. Les obus d’environ 11 kilos ont finalement été récupérées après une quinzaine minutes de plongée. Avant d’être examinés en détail sur la berge. Une étude approfondie qui a permis d’affirmer la non dangerosité des munitions qu’il n’a donc pas été nécessaire de détruire immédiatement.

Deux obus datant de la première guerre mondiale

Les munitions en question dataient de la première guerre mondiale. Il s’agissait d’un obus Français de 75 mm et Allemand de 7,7 cm de diamètre. Ils étaient vides de toute matière explosive.

(Source : communiqué de presse)