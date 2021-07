Dans le Lot, la commune de Cardaillac traque le variant Delta

Une campagne de dépistage est organisé dans la salle des fêtes de Cardaillac dans le Lot, ce vendredi 23 juillet 2021, pour traquer le variant delta.

Tout l’après midi, des professionnels de santé effectueront des tests de dépistage dans la salle des fête de Cardaillac, dans le lot. En effet, pour tenter de mettre un frein à la progression fulgurante du variant delta dans la région, les autorités sanitaires ont décidé, en concertation avec les services communaux, de déployer une campagne de dépistage, ce vendredi 23 juillet.

Une après-midi de dépistage

Ainsi, la population locale et les touristes en villégiature qui le souhaitent sont invités à se soumettre à un test, entre 14 heures et 17 heures, au sein de la salle des fêtes du village. Une opération de dépistage qui ne doit pas, selon la préfecture, se substituer aux gestes barrières et au strict respect des consignes sanitaires.

« En cas de test positif à la Covid-19, l’identification des personnes cas contacts et le respect des mesures d’isolement sont indispensables pour briser la chaîne de contamination et protéger la population et le système de santé », rappelle la préfecture du Lot.

(Source : communiqué de presse)