Allumer un feu reste interdit dans le Lot jusqu’à la fin du mois de septembre

La nouvelle préfète du Lot Mireille Larrède décide de prolonger jusqu’au 30 septembre l’interdiction d’allumer un feu en plein air. Le brûlage des végétaux, les feux de chantiers et les barbecues en dehors des jardins restent donc proscrits jusqu’à la fin du mois, notamment à cause du risque élevé d’incendies.

« L’état de sécheresse de la végétation et les conditions météorologiques actuelles maintiennent un risque relativement élevé d’incendie de forêt dans le département », souligne la nouvelle préfète du Lot Mireille Larrède, qui a pris ses fonctions le 23 août dernier. C’est pourquoi l’ancienne sous-préfète décide de prolonger, jusqu’au vendredi 30 septembre prochain, la période sensible pendant laquelle l’allumage des feux est interdit en plein air.

Pour rappel, cette “période sensible” a été instaurée par le biais d’un arrêté préfectoral en 2012 dans le département du Lot. Elle dure trois mois, du 15 juin au 15 septembre. Cette année, elle est donc prolongée de 15 jours.

Pas de brûlage de végétaux, ni de barbecue hors domicile

Le brûlage des végétaux et des déchets végétaux issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies, des arbustes, de l’élagage et du débroussaillement des parcs et des jardins des particuliers, comme des collectivités, reste interdit jusqu’à la fin du mois. Les entreprises d’espaces verts et les paysagistes sont également concernés. De même, les feux sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics sont proscrits. Seule exception : le brûlage des bois infestés par des insectes xylophages.

Les feux de cuisson, comme les grillades, et les feux de loisir, comme les feux de camp, sont autorités uniquement sur les terrains attenants aux habitations. Il est toutefois nécessaire de vérifier que les flammes n’atteignent pas les végétaux à proximité, de surveiller et de bien éteindre le feu. Celui-ci doit d’ailleurs être allumé dans des foyers fixes ou dans des foyers aménagés à même le sol s’il n’y a aucun risque qu’il se propage.