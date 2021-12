5 idées originales pour découvrir le Lot pendant les vacances

Enquête à travers les âges, astronomie, baptême de l’air ou journée de la truffe, voila quelques idées pour découvrir le Lot de manière originale pendant ces derniers jours de ces vacances d’hiver.

Une enquête monumentale à travers les âges

Quoi de mieux que de se laisser entraîner dans une aventure palpitante pour explorer un territoire ? Alors si vous voulez découvrir tous les secrets de la forteresse de Saint-Cirq Lapopie ou du donjon du château des Cardaillac, lancez-vous dans le premier volet des aventures d’Antoine. Victime d’un étrange sortilège, ce jeune pèlerin, parti de chez lui en 1235 pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, s’est égaré en plein XXIe siècle. Afin qu’il puisse retrouver son temps et sa route, vous allez devoir l’aider à retrouver les monuments de son époque. Tout au long de vos investigations, vous croiserez des personnages historiques, des trésors disparus et de nombreux indices qui vous permettront d’avancer dans votre enquête.

Infos pratiques

Retrouvez ici l’application Enquête monumentale en vallée du Lot.

Observer le plus beau ciel de France dans le triangle noir du Quercy.

Les nuits sont longues en hiver. Autant en profiter pour prendre le temps d’admirer la voûte céleste. Et, chance, l’un des plus beaux spots d’observation des étoiles se trouve précisément dans le Lot. Dans ce que l’on appelle le triangle noir du Quercy, qualifié de « meilleur ciel de France métropolitaine ». Cette zone de forme triangulaire, au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, est l’un des sites les mieux préservés de la pollution lumineuse de tout le pays. Si vous ne disposez pas de votre propre télescope, vous pourrez vous rendre dans l’un des sites d’observation mis à disposition par certaines communes du Parc : Limogne-en-Quercy, Reilhac, Miers et Carlucet. Vous y trouverez le matériel adapté pour contempler, dans les meilleures conditions, les étoiles et constellations qui composent notre ciel d’hiver. Certains hébergements locaux sont également équipés de télescopes.

Infos pratiques

Parc naturel régional des Causses du Quercy

Contacter un club d’astronomie local

Club d’astronomie de Gramat

Clulb d’astronomie de Gigouzac

Partir à la quête du ”diamant noir” du Lot

Chaque mardi, de décembre à mars, l’Office du Tourisme du Lot propose une journée autour du plus gourmand des champignons : la truffe. Dégustation, cavage et marché aux truffes… Ces journées qui se déroulent en parallèle du marché aux truffes de Lalbenque vous permettront de vous familiariser avec ce trésor culinaire. Pour partir sur de bonne base, un professionnel vous initiera aux secrets du ”diamant noir”. Et, comme rien ne vaut la pratique, cette petite conférence sera ponctuée par une dégustation de tartines au beurre truffé. Après une pause déjeuner qui vous donnera l’occasion d’aller tester vos papilles chez les restaurateurs locaux, vous serez invités à vous rendre sur le marché aux truffes assister aux âpres négociations entre producteurs et grossistes. Enfin, à partir de 15 heures, un trufficulteur professionnel vous donne rendez-vous sur une truffière pour assister au cavage, la récolte de la truffe. Cette opération se fait avec l’assistance d’un chien ou d’un cochon, deux animaux dotés d’une odorat suffisamment fin pour débusquer les truffes enterrées au pieds des chênes. Vous verrez, ils ont le nez fin… Pardon, la truffe.

Infos pratiques

Réservation indispensable au 05 65 31 50 08

Tous les mardis lors du marché au truffes de Lalbenque (entre décembre et mars)

Découvrir le Lot depuis les airs

Vous ne trouverez pas un meilleur point de vue pour admirer les vertes collines du Lot qu’à bord d’un petit aéronef, dans la nacelle d’une montgolfière ou suspendu à un parapente. Que vous soyez plutôt attiré par le vol silencieux d’un planeur, la sobriété d’un ULM ou que vous préfériez la lente dérive d’une montgolfière, vous trouverez de quoi faire un baptême de l’air inoubliable dans le lot. Par exemple, le Club d’ULM du Quercy propose de survoler les plus beaux sites de la région dans un petit avion biplace. Dans le nord du lot, vous pourrez planer, en binôme avec les pilotes de Rêve parapente au dessus des falaises de Souillac et Martel. L’association Quercy Montglofière propose, de son côté, des voyage un ballon avec des aérostiers expérimentés. Attention, toutes ces activités sont soumises aux aléas météorologiques.

Infos pratiques

Quercy Montgolfière : Route du plateau de Lagache à Castelnau Lontratier Sainte Alauzie 06 13 24 33 41

Club ULM du Quercy : Aérodrome Figeac Livernon à Durbans 06 88 75 34 42

Rêve Parapente : 06 52 67 67 49

Marcher dans les pas des célébrités du Lot

Louis Malle, Léo Ferré, François Sagan, Nino Ferrer ou, encore, André Breton. De nombreuses personnalité ont entretenu un lien privilégié avec le Lot. Il suffit donc de passer dans certaines rues pour faire resurgir leur mémoire. Comme à Carjac, la ville de naissance de Françoise Sagan. En vous promenant entre les maisons et palais médiévaux de la ville, aux abords de l’ancien couvent des Mirepoises ou en arpentant les Causses environnantes, vous retrouvez les paysages qui ont inspiré l’auteure de Bonjour Tristesse.

De même, si vous vous égarez sur le causse de Limogne, vous serez plongé dans les décors qui ont servi à plusieurs films de Louis Malle. Notamment Black Moon qui a été tourné dans sa maison de Lumagnac. Plusieurs scènes de son film Lacombe Lucien ont également été tournées à Arcambal et Figeac.

Du côte de Gourdon, dans la commune de Saint-Clair, vous pourrez également aller jeter un coup d’œil au château de Pech-Rigal où Léo Ferré venait chercher le calme, entre 1963 et 1968. Il s’y était installé avec Madeleine, sa femme, et Pépé son chimpanzé. Enfin, si vous visitez la ville de Montcuq, avec son incontournable tour et le Moulin de Boisse, sachez que c’est là que Nino Ferrer, l’auteur des chansons à succès Mirza, Gaston ou Le Sud, s’était installé avec sa famille dans les années 70.