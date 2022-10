Ligue 1. Openda porte Lens et crucifie le TFC

Ce vendredi 28 octobre, le TFC se déplaçait à Lens pour la 13e journée de Ligue 1. Les Violets se sont inclinés au stade Bollaert face au dauphin du championnat, 3 buts à 0, sur un triplé d’Openda.

Le TFC n’avait pas perdu un match depuis le 17 septembre face au LOSC. Crédit photo : Markus Spiske CC BY-SA.

Il y a un nom que les supporters toulousains ne sont pas près d’oublier : Ikoma Loïs Openda. Le jeune attaquant belge du RC Lens a été le bourreau du TFC, ce 28 octobre, lors de la 13e journée de Ligue 1. Auteur d’un triplé dans la dernière demi-heure du match, devant ses supporters du stade de Bollaert, il a fait sombrer les Violets (3-0).

Avec cette nouvelle défaite à l’extérieur, la quatrième en six déplacements cette saison, les Toulousains maintiennent leur place dans le Top 10, sur la dernière marche. Une 10e place du classement qui pourrait être contestée par Troyes ou Nice à l’issue de cette journée de Ligue 1. La bonne opération est pour le RC Lens : avec cette victoire face au TFC, les Sang et Or se confortent à la deuxième place du championnat et reviennent à deux points du Paris Saint-Germain.

Le résumé du match

Les Violets arrivaient à Bollaert contre une équipe lensoise qui affichait six victoires en six matchs à domicile. Le TFC aura tout de même réussi à maintenir le statut quo, à l’image du score nul à la mi-temps (0-0). Mais aussi de ce pénalty arrêté par Maxime Dupé (50′), le troisième arrêt du gardien toulousain sur quatre pénaltys concédés cette saison.

Mais le jeu bascule à la 56′, avec l’entrée en jeu d’Openda. L’attaquant de 22 ans du RC Lens va faire souffrir le TFC. Il ouvre le score quelques minutes plus tard, de la tête, au second poteau (60′, 1-0). Il inscrit son deuxième but à la 86′, profitant d’un instant de panique dans la défense toulousaine (2-0). Il conclut son coup du chapeau dans les arrêts de jeu, en trouvant le petit filet de Dupé (90’+2, 3-0).