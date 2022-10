Pour l’ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le TFC se déplace dans le stade mythique du RC Lens, vendredi 28 octobre.

Après le match nul face à Strasbourg, le TFC se déplace dans le stade mythique du RC Lens pour l’ouverture de la treizième journée de Ligue 1, vendredi 28 octobre. La rencontre se déroule à 21 heures et sera diffusée sur Prime Vidéo.

« Le stade Bollaert-Delelis du Racing Club de Lens fait partie de ceux où tout le monde apprécie d’aller, même si c’est très difficile d’y jouer, comme le Vélodrome ou le Parc des Princes », selon l’entraîneur du TFC, Philippe Montanier, en conférence d’avant match. Il faut dire que les Sangs et Or abordent cette rencontre sur une bonne lancée. Le club est actuellement deuxième du classement du championnat, avec 27 points, derrière le PSG.

Thijs Dallinga de retour

Pour ce match, Thijs Dallinga revient dans l’effectif. En revanche, Philippe Montanier devra se passer de Rasmus Nicolaisen, suspendu par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après son exclusion face à Strasbourg. « Le plus regrettable, c’est son premier carton jaune. Le deuxième est un concours de circonstances », pour le coach. Mais « il faut vite zapper et passer à autre chose ».

Et alors que la Coupe du monde de football au Qatar approche à grands pas, l’entraîneur semble relativement satisfait du classement du club en Ligue 1 : « Aujourd’hui, c’est satisfaisant, c’est correct. Mais il y a d’autres matchs. Le plus dur, c’est d’être régulier dans les performances. »

Voici les joueurs retenus pour le match RC Lens-TFC

Gardiens : Maxime Dupé, Kjetil Haug et Thomas Himeur ;

Défenseurs : Logan Costa, Mikkel Desler, Moussa Diarra, Kévin Kében, Anthony Rouault, Issiaga Sylla et Oliver Zandén ;

Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Denis Genreau, Stijn Spierings, Theocharis Tsingaras et Branco van den Boomen ;

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui, Veljko Birmancevic, Thijs Dallinga et Ado Onaiwu.