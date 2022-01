Les médicaments non utilisés de plus en plus rapportés en pharmacie en Occitanie

Les médicaments non utilisés sont rapportés à la pharmacie par 87 % des habitants en Occitanie, selon une étude.

Que faire des médicaments qui n’ont pas été consommés ? Le bon geste consiste à la rapporter à la pharmacie afin qu’ils soient correctement recyclés. C’est d’ailleurs ce que font 87 % des habitants en Occitanie, selon l’association Cyclamed, dont le but est justement de recycler ces médicaments, comme le rapporte le quotidien Midi libre. Le chiffre est sensiblement le même au niveau national, 86 %.

L’environnement constitue la première motivation au recyclage. Cette raison est avancée par 38 % des personnes interrogées par l’institut d’études BVA. Il y a en effet un risque de pollution des nappes phréatiques. La peur de l’accident domestique est la deuxième motivation. Elle est citée par 14 % des sondés. Un enfant peu par exemple confondre un médicament avec un bonbon.

Le tri des médicaments en hausse en Occitanie

En parallèle, Cyclamed constate également que le tri sélectif, qui consiste à séparer les comprimés des emballages et notices, est également de plus en plus pratiqué. 54 % des habitants en France et 52 % en Occitanie le font. Ce résultat est en hausse de trois points en un an, toujours selon Midi libre.

Message important ⚠ : hormis les #médicaments dont vous avez besoin régulièrement, mieux vaut prendre l’habitude, en fin de traitement, de séparer les médicaments de leurs emballages en carton avec la notice et de les rapporter en #pharmacie. 💊https://t.co/yopkwl0s4W — Cyclamed (@Cyclamed_France) January 14, 2022

Le circuit du recyclage des médicaments est connu par sept habitants sur dix en Occitanie. Les médicaments dont la date de péremption est éloignée peuvent être redistribués dans les pays démunis. En revanche, les médicaments périmés sont incinéré.