Le Département vote une aide pour la création d’une maison de santé à Perpignan

Les élus du Département ont voté une aide de 100 000 € pour le projet de maison de santé pluridisciplinaire à Perpignan. Elle doit s’installer rue Foch.

Les Pyrénées-Orientales veulent faciliter l’accès à la santé dans la commune. Réunis en session le 30 juin dernier, les élus du Département ont effectivement décidé d’attribuer une subvention de 100 000 € au projet de maison de santé pluridisciplinaire à Perpignan.

Cette dernière s’installera dans l’immeuble communal rue Maréchal Foch. Il abritait auparavant l’école des Beaux-Arts. La subvention du département va ainsi participer à la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la création de cette maison de santé.

Une maison de santé rue Foch à Perpignan face au manque de médecins

« Face à un manque de médecins déjà constaté dans ce quartier de la rue Foch et pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé, le Département a choisi de soutenir l’Association des Professionnels de Santé du centre-ville de Perpignan, l’Agence Régionale de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la ville de Perpignan », indique le Département dans un communiqué.

En effet, ce projet est initié par l’association des professionnels de santé du centre-ville de Perpignan, l’ARS et la CPAM.

Le Département s’engage en faveur de l’accès à la santé pour tous

Dans le cadre de son nouveau Pacte Santé Départemental, la collectivité s’engage par ailleurs en faveur de l’accès à la santé pour tous. Elle recrute ainsi des médecins au sein des déserts médicaux afin de lutter contre les difficultés d’accès aux soins dans les Pyrénées-Orientales.

Depuis 2010, le Département a également financé des lieux qui regroupent des professionnels de santé pour près de deux millions d’euros. Ces derniers se trouvent notamment à Tautavel, Espira-de-l’Agly, Prades, Saillagouse ou Elne.