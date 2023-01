Voici ce qui change dans la collecte des déchets à Montpellier

La collecte des déchets dans l’agglomération de Montpellier connaît des évolutions depuis le mercredi 4 janvier. L’objectif est de réduire la part d’ordures ménagères et augmenter le recyclage. Le Journal Toulousain fait le point.

Photo d’illustration. Crédit photo : CC pxhere

Pour la nouvelle année, la métropole de Montpellier revoit l’organisation de la collecte des déchets. Une série de changements est entrée en vigueur dans le centre-ville et les faubourgs montpelliérains mercredi 4 janvier à l’occasion du renouvellement des marchés publics et dans le cadre de sa politique “Zéro déchet”. Toutes les communes du territoire métropolitain seront concernées dès les mois de mai.

« Réduire nos déchets est aujourd’hui une nécessité à la fois environnementale et économique », estime la Métropole. Pour cela, elle a l’ambition « d’augmenter le poids et le volume des déchets triés, tout en réduisant ceux des ordures ménagères résiduelles (bac gris) et donc d’accroître encore la part des déchets valorisés ».

Augmenter la part de déchets recyclés à Montpellier

En moyenne, chaque habitant de la métropole produit près de 530 kilos de déchets par an dont 260 kilos d’ordures ménagères résiduelles. La collectivité souhaite pousser les habitants à trier davantage pour améliorer la valorisation des déchets.

En 2021, le centre de tri Demeter a traité 28 500 tonnes de déchets recyclables. Les différents matériaux collectés sont triés par catégorie (plastique, papier, carton, acier, aluminium) et sont ensuite revendus pour permettre de fabriquer de nouveaux objets.

La Métropole veut faire “maigrir” les poubelles grises

La Métropole de Montpellier annonce que « la collecte des ordures ménagères résiduelles (bac gris) sera rééquilibrée au profit d’un renforcement de la collecte du tri sélectif et des biodéchets ». Voici ce qui change :

– dans l’Écusson, la collecte des Ordures ménagères résiduelles (OMR) est déplacée au matin pour limiter la circulation dans l’aire piétonne de 10 heures à 19 heures.

– la collecte des sacs jaunes au sol du lundi est supprimée au profit d’une collecte des emballages et papiers/cartons deux fois par semaine dans les conteneurs jaunes.

– des bacs orange dédiés aux biodéchets seront mis à disposition des habitants et des points d’apport volontaire seront installés en complément du déploiement des composteurs de quartiers, collectifs et individuels.

– des dispositions sont également prises pour s’adapter aux besoins spécifiques des commerçants : ainsi, un service de collecte du verre sur inscription et en porte-à-porte est mis en place pour les professionnels de l’Ecusson, et la collecte est décalée de 11 heures à 18 heures pour améliorer la tranquillité des riverains tout en étant au plus proche des horaires d’ouvertures des bars et des restaurants. Autre nouveauté pour les professionnels, une collecte des biodéchets est mise en place, toujours en porte-à-porte et sur inscription auprès du service Allo Déchets (appel gratuit au 0 800 88 11 77).

Des amendes pour les contrevenants

« Tout manquement aux règles sera donc sanctionné par des amendes allant de 135 euros à 1 500 euros en fonction de la gravité des faits », fait savoir la Métropole. En 2022, près de 900 procès-verbaux ont été dressés pour dépôts sauvages ou non-respect des jours ou horaires de sorties de bacs.

Il convient donc de ne pas déposer de sacs au sol, de respect des consignes et règles de tri, de respect des horaires de sortie et de rentrée des bacs, ainsi que les jours de sortie des bacs.