Les Nuits du Peyrou, quatre soirées de concerts à Montpellier

Du 4 au 7 juillet, Montpellier accueille aux “Nuits du Peyrou” des artistes de la scène française et internationale sur l’esplanade du Peyrou, lieu emblématique de la ville.

Pendant quatre jours, l’esplanade du Peyrou et son belvédère verront défiler les artistes. Crédit photo : Nolwenn Juette-Cogrel / CC BY-SA-NC

C’est la deuxième année consécutive de l’évènement. Les Nuits du Peyrou reviennent à Montpellier, avec une grande programmation musicale. De ce lundi 4 au vendredi 7 juillet, quatre soirées de concert gratuits vont s’enchaîner sur l’esplanade iconique de la ville. Des difficultés de circulation seront d’ailleurs à prévoir en centre-ville.

Avec les Nuits du Peyrou, la Ville de Montpellier souhaite aussi rappeler son ambition d’être capitale européenne de la Culture en 2028, qu’elle avait annoncé le 31 mars 2022. Les concerts seront rediffusés sur W9 ou France TV en fonction des soirs.

La programmation des Nuits du Peyrou

Lundi 4 juillet, « la grande soirées des tubes 80-90-2000 » remettra sur le devant de la scène des morceaux connus par toutes les générations. Elle sera présentée par Jérôme Anthony, qui accueillera les artistes dans leurs looks emblématiques de l’époque.

Certains interprèteront aussi des morceaux d’autres artistes qui ne sont pas présents. Parmi les invités on retrouve Jean-Pierre Mader, Eve Angeli, Phil Barney, Amir, Naps, Patrick Hernandez et bien d’autres.

Le thème changera le mardi soir avec le bal des pompiers. Le public sera invité à venir danser sur la piste pendant que les artistes défileront : Tayc, Black M, Claudio Capéo, Ofenbach, Keen’V, Christophe Willem, Mc Solaar…

Les soirées du mercredi 6 et jeudi 7 seront rediffusées sur Culturebox. Il n’y aura que trois concerts par soir, mais ils dureront une heure chacun. Les élus du mercredi : Claudio Capéo, Cats on Trees et Annie Lalalove. Et pour terminer ces Nuits du Peyrou à Montpellier, Barbara Pravi, Hyphen Hyphen et L’Artiste se produiront le jeudi.