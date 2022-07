Montpellier. Des difficultés de circulation à prévoir à cause des Nuits du Peyrou

Pour la deuxième année consécutive, Montpellier accueille un plateau d’artistes pour les Nuits du Peyrou, du 4 au 7 juillet, ce qui engendrera des difficultés de circulation. Sur scène, Yanns, Zouk Machine, ou encore Black M sont au programme.

Montpellier accueille un plateau d’artistes pour les Nuits du Peyrou, du 4 au 7 juillet, ce qui engendrera des difficultés de circulation. Crédit photo pxfuel CC

Black M, Cats on Tree, Claudio Capéo, Yanns, ou encore Zouk Machine sont à l’affiche des quatre concerts de la deuxième édition des Nuits du Peyrou. L’événement se déroule du 4 au 7 juillet à Montpellier, et engendrera des perturbations sur la circulation. La municipalité procédera à des fermetures de rues.

Des rues fermées à la circulation pendant les Nuits du Peyrou à Montpellier

Ainsi, du 4 au 7 juillet, la circulation des véhicules est interdite sur les rues Foch et Barthez à partir de 17 heures. Une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Aussi, le stationnement des véhicules est interdit à partir de 15 heures.

La circulation est aussi interdite à partir de 17 heures sur les rues Pitot, La Blottière et François Franque. Pour cette dernière, il faut noter que cela impacte les entrées et sorties des parkings Arc de Triomphe et Préfecture.

Par ailleurs, le stationnement des véhicules est interdit sur la rue Hilaire Ricard du 1er au 08 juillet de 16 heures à 2 heures du matin. Et sur la place Pierre Flotte, le stationnement des véhicules est interdit sur 30 places pendant la même période.

Quatre concerts gratuits

Le show des Nuits du Peyrou est un événement gratuit. Le 4 juillet, se tient la grande soirée des tubes des années quatre-vingt, quatre-vingt-dix et deux mille. Le lendemain, c’est le bal des pompiers. Il sera diffusé sur W9 aux environs du 14 juillet. Enfin, les 6 et 7 juillet sont consacrés aux estivales de CultureBox de France Télévision.