Montpellier : la ligne 1 du tramway prolongée jusqu’à la gare Sud de France

Les travaux d’extension de la ligne 1 du tramway, reliant le centre-ville de Montpellier à la gare TGV Sud de France en passant par le centre commercial Oddyseum, débuteront au mois de novembre. La mise en service de cette nouvelle liaison, reconnue d’utilité publique, est prévue entre la fin de l’année 2024 et le début de l’année 2025.

« Le projet porté par la Métropole de Montpellier concernant l’extension de la ligne 1 du tramway de Montpellier vers la gare Sud de France vient d’être reconnu d’utilité publique », annonce la Mairie de Montpellier. Quatre ans après la mise en service de la nouvelle gare, une ligne de tramway va enfin permettre aux voyageurs de faire la liaison entre le centre-ville et l’infrastructure ferroviaire située de l’autre côté de l’autoroute A709. Le trajet durera 20 minutes. Les travaux débuteront novembre 2022, pour une mise en service prévue entre la fin 2024 et le début de l’année 2025.

1,3 kilomètre de nouvelles voies de tramway pour rejoindre la gare Sud de France de Montpellier

Le projet consiste à prolonger la ligne 1 du tramway. Cette dernière relie depuis plus de vingt ans le Nord et le Sud de Montpellier sur 15,7 kilomètres, de la Mosson à Oddysseum. En partant du centre commercial, c’est donc 1,3 kilomètre supplémentaire de voies qui vont être construites. « La ligne 1 sera poursuivie depuis son terminus actuel en longeant le boulevard Pénélope sur des emprises du parking Odysseum puis franchira l’A709 sur un ouvrage d’art réalisé par ASF. La voie du tramway sera en insertion centrale. Enfin, la station terminus sera au cœur de la place Françoise Heritier et la zone de stockage des tramways sur la rue Jacques Derrida permettra le retournement des rames en “arrière-gare” », précise la mairie de Montpellier. Sur son trajet, le “tram bleu” desservira le lycée Pierre Mendès France, ainsi que le nouveau quartier Cambacérès.