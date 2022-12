Montpellier : tous les détails et images du futur poumon vert de la ville

Le maire de Montpellier vient de présenter le projet lauréat de l’agriparc des Bouisses, futur poumon vert de la ville. Les détails.

Le futur poumon vert de Montpellier représentera une surface de 100 hectares © Ville et Métropole de Montpellier

L’avenir du parc des Bouisses à Montpellier commence à se profiler. Mickaël Delafosse, lors de la campagne électorale, s’était « engagé à valoriser ce site unique ». Promesse tenue. Le maire de Montpellier vient en effet de présenter le projet lauréat du futur agriparc des Bouisses, celui du groupement Caudex.

Pour rappel, l’agriparc des Bouisses, avec sa surface de 100 hectares, deviendra le plus grand espace vert de Montpellier. L’ambition de la Métropole, avec ce projet : « créer un nouveau lieu d’attractivité fort » et « offrir aux habitants un espace paysager et naturel d’une grande qualité ».

Un poumon vert qui fera aussi la part belle à l’agriculture

Le parc des Bouisses va ainsi se transformer en un espace agroforestier et un pôle ludique, ouvert à tous. En clair, il va notamment accueillir des forêts urbaines, des espaces agricoles, mais aussi des jardins partagés ou collectifs et des vergers réservés aux habitants du quartier.

© Ville et Métropole de Montpellier

Des halles agricoles, des unités de séchage et distilleries s’installeront également sur le site pour « valoriser les produits issus des parcelles et les revendre en circuit court, via l’organisation de marchés de plein air par exemple ». La Métropole veut effectivement « favoriser l’installation d’agriculteurs en circuit court » sur ce site.

Un nouveau lieu de promenade et de loisirs à Montpellier

L’agriparc sera aussi un vaste lieu de promenade et de loisirs pour les habitants. La future ligne 5 de tramway devrait d’ailleurs faciliter son accès à la population montpelliéraine. Dans le détail, le futur agriparc des Bouisses comprendra des aires de jeux pour enfants, des terrains de sport ou encore un parcours de santé.

© Ville et Métropole de Montpellier

Une tour observatoire, du nom de la Noria, verra par ailleurs le jour. Pour le moment inaccessible, elle deviendra un nouveau repère dans le quartier. Une ressourcerie, un marché alimentaire, un parcours botanique et une guinguette pourraient venir compléter ces aménagements. Mais ce n’est pas tout.

De nouveaux logements dans le périmètre du futur parc

Il pourra en effet être testée l’installation d’habitats mobiles et légers en lien avec les activités agricoles, au cœur du parc, et des programmes d’habitats de taille moyenne, aux lisières et entrées du site, notamment. En tout, il est possible de créer 400 logements dans le périmètre du futur agriparc.

© Ville et Métropole de Montpellier

C’était effectivement une volonté de Montpellier Méditerranée Métropole de pouvoir « offrir ponctuellement de nouvelles formes d’habitat en lien direct avec la nature, et des zones à faible densité urbaine sur les franges de l’agriparc ». Ces logements doivent d’ailleurs se « fondre dans le paysage du site ».