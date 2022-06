Montpellier : début des travaux de la ligne 5 de tramway sur l’avenue Clemenceau le 27 juin

La mairie de Montpellier donnera le top départ des travaux de construction de la nouvelle ligne (5) de tramway sur l’avenue Clemenceau ce lundi 27 juin. De ce fait, le plan de circulation du centre ville va être en bonne partie modifié.

Sacré chantier. Les travaux de construction de la ligne 5 de tramway à Montpellier débuteront ce lundi 27 juin sur l’une des artères principales de la ville : l’avenue Clemenceau. Elle sera donc fermée au trafic à compter de cette date.

L’accès aux parkings du centre-ville, depuis l’avenue de Toulouse, sera modifié. Les automobilistes passeront par le boulevard Renouvier, puis la rue de la Raffinerie pour atteindre le parking Gambetta. Pour se rendre au parking Saint-Roch, les usagers devront emprunter les boulevards Berthelot, puis Vieussens. Enfin, pour aller jusqu’aux parkings du Triangle et de la Comédie, il faudra traverser le boulevard Berthelot, l’avenue de Maurin, puis la rue Catalan.

Modification des lignes de bus dans le quartier Clémenceau

La construction de cette nouvelle ligne de tramway entraîne également des modifications de circulation des lignes de bus dans le quartier Clemenceau. Ainsi :

Une nouvelle ligne 17 Gare St Roch – Les Bouisses : desserte du centre-ville, des quartiers Estanove et Val de Croze.

L’itinéraire de la ligne 11 Tournezy – La Martelle est reconfiguré dans ce secteur. Sur son tracé Nord, desserte du centre-ville, du quartier Figuerolles par le sud, de Chamberte, et la Martelle. La desserte de la portion Sud de la ligne 11 (Gare-Saint- Roch – Tournezy) reste identique.

Les lignes 6 et 7 ne desservent plus le quartier Clemenceau, elles sont remplacées dans ce secteur par les lignes 11 et 17.

Le nouveau terminus de la ligne 38 est déplacé à l’arrêt Rondelet, situé avenue de Maurin.

Les arrêts Berthelot, Lycée Georges Clemenceau et Saint-Denis sont reportés aux arrêts Berthelot, situés boulevard Berthelot et Rondelet, situés rue Rondelet et avenue de Maurin.

Embellissement de l’espace public

La mise en place de la ligne 5 de tramway a permis à la mairie de Montpellier de repenser l’espace public du quartier Clemenceau. Ainsi, la place Saint-Denis redeviendra piétonne et la circulation sur place du 8 mai 1945 sera limitée. L’avenue Clemenceau, où circuleront les rames de tramway, sera épurée, notamment avec l’installation de larges trottoirs et la plantation de 25 arbres aux abords des voies de circulation.

Mise en service de la ligne 5 de tramway en 2025

La mise en service de cette nouvelle ligne de tramway est prévue pour 2025. Elle permettra de relier le nord et l’ouest de la métropole, de Clapiers à Lavérune, en 45 minutes. Longue de 16 kilomètres, la ligne 5 desservira, au total, 27 stations. Un passage de tramway s’effectuera toutes les six minutes. Selon la municipalité, près de 80 000 voyageurs l’emprunteront chaque jour. « Attendue depuis 2017, l’arrivée de la 5e ligne apporte enfin une solution structurante en entrée ouest de la ville et achève le réseau en étoile de notre tramway », conclut le maire de Montpellier Michaël Delafosse.