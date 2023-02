Montpellier : abîmées et glissantes, les pierres de la place de la Comédie bientôt changées

Les pierres de la place de la Comédie à Montpellier vont bénéficier d’une rénovation à partir du lundi 20 février. Ces travaux vont durer jusqu’à la moitié de l’année 2024.

Les pierres de la place de la Comédie à Montpellier vont être rénovées Peter from Salisbury, UK, CC BY 2.0

Son embellissement entre dans une nouvelle étape. Dès le lundi 20 février prochain, les sols de la place de la Comédie à Montpellier vont bénéficier d’un lifting. Ils vont effectivement être rénovés en totalité pour « améliorer leur qualité et leur confort ».

Au programme : remplacement des pierres dégradées, reprise complète des joints et traitement par flammage des pierres calcaires les plus glissantes. Ce travail de réfection devrait durer jusqu’à mi-2024. Mais toute la place ne sera pas en chantier durant ce temps.

La rénovation des pierres réalisée par secteur

Pour limiter la gêne sur la fréquentation et l’activité des commerces, les travaux de surface seront effectivement organisés par secteur de 200 m2 environ. Leur durée sera comprise entre une à deux semaines « en fonction de l’état de dégradation des sols ».

La Mairie indique que les secteurs « seront configurés de façon à permettre le maintien en permanence des fonctionnalités ». Des passerelles seront d’ailleurs mises en place pour permettre l’accès aux véhicules de livraison, aux commerces et aux bâtiments riverains.

Les travaux seront arrêtés entre 12h et 14h

Par ailleurs, des dispositifs de protection spécifiques de type cabine ou écran seront mis en place lors du traitement par flammage des pierres calcaires. Ces travaux génèrent effectivement de la chaleur et des projections de particules de pierre.

De même, il sera fait usage de scies électriques équipées de pompes à eau afin de limiter les nuisances lors du sciage des joints qui sont générateurs de bruit et de poussière. Enfin, les travaux les plus gênants sur la place cesseront entre 12h et 14h.

D’autres travaux en plus de la réfection

En plus de cette restauration des sols de la place de la Comédie, des travaux de réseaux seront réalisés. Ils consisteront à la restructuration de l’éclairage, au renforcement des équipements de vidéo-protection et à la mise en place d’alimentations électriques.

La Mairie de Montpellier compte aussi en profiter pour installer les équipements nécessaires aux futures terrasses. Pour rappel, les travaux d’embellissement ont démarré en septembre. Ils ont « pour objectif, d’ici à 2025, de redonner son éclat au cœur de métropole ».