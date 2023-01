Montpellier ouvre un lieu de restauration pour les plus démunis

La Ville de Montpellier ouvre son premier relais des solidarités alimentaires. Il s’agit d’un lieu d’accueil et de restauration pour la population dans le besoin.

Ouverture du premier relais des solidarités alimentaires à Montpellier. Crédit photo : Cécile MARSON – Ville de Montpellier

Le premier relais des solidarités alimentaires est inauguré par la municipalité de Montpellier ce mardi 17 janvier. Concrètement, il s’agit d’un point d’accueil et de restauration pour la population dans le besoin.

Ce lieu « va permettre, dès le début de l’année 2023, d’organiser les distributions de repas aux plus démunis dans un espace couvert, chauffé, convivial, préservant la dignité des personnes accueillies et offrant aux bénévoles un lieu de partage sécurisé », comme l’explique la Mairie.

Ce relais “test” a pour vocation d’y développer d’autres projets solidaires à moyen et long terme. Situé ZAC de la Baume, au 147 avenue de Boirargues, le relais des solidarités alimentaire est mis à disposition des associations par la collectivité.

« Lutter contre la précarité alimentaire est une action prioritaire de la Municipalité. Avec l’implication des associations locales, nous poursuivons nos efforts et nos engagements pour améliorer qualitativement la distribution des repas dans la rue, par le soutien ou l’ouverture de cantines ou restaurant populaires », déclare le maire de Montpellier Michaël Delafosse (PS).

Plus qu’un simple lieu de restauration populaire à Montpellier

Le site mis à disposition de plusieurs associations comme local partagé va pouvoir répondre à plusieurs objectifs dans le temps. À court terme, il vient répondre à l’urgence de desserrer la fréquentation de l’accueil associatif de l’accueil de jour Pause du quartier Gambetta. À moyen terme, « l’aménagement du local et la synergie entre les acteurs de l’aide alimentaire est vouée à développer des solutions de frigos solidaires et cuisines partagées afin que les familles hébergées à l’hôtel ou dans des habitats trop précaires puissent venir y préparer leurs repas en matinée et/ou stocker leurs produits frais », selon la municipalité.

Enfin, à long terme, la Mairie de Montpellier souhaite que le relais des solidarités alimentaires joue « le rôle d’incubateurs de projets innovants et de coopération en matière de solidarité alimentaire, notamment dans la distribution et la vente de paniers de produits frais à cuisiner issus des producteurs locaux ou comme point d’entrée vers le réseau des épiceries sociales et solidaires de la ville ».