Montpellier. Top départ pour le Mondial de la pétanque

Du 31 juillet au 4 août, Montpellier accueille le 6e Mondial de la pétanque. En 2022, il se déroule pour la première fois sur les rives du Lez et le parvis de l’hôtel de ville. Joueurs et joueuses de niveau international sont attendus, voici le calendrier.

Dix-sept pays seront représentés au 6e mondial de pétanque de Montpellier (illustration). Crédit photo : Bruno Buisson (wikimedia commons) CC BY-SA 4.0.

Les plus grandes championnes et champions de pétanque vont s’affronter en plein cœur de Montpellier. Le coup d’envoi du 6e Mondial de la pétanque a été donné ce dimanche 31 juillet 2022. Jusqu’au 4 août, les rives du Lez et le parvis de l’hôtel de ville accueilleront la compétition, pour la première fois depuis sa création.

« La municipalité de Montpellier et la Métropole sont heureuses d’accueillir cette manifestation internationale en cœur de ville, dans un cadre exceptionnel. À l’image des courses camarguaises et du Masters de tambourin, la pétanque s’inscrit comme une pratique traditionnelle, incontournable pour notre territoire », a commenté Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, dans un communiqué.

Le calendrier du Mondial de la pétanque

En tout dix-sept pays seront réunis pour ce Mondial de la pétanque, dont l’Ukraine. Des tournois sont organisés tous les jours. Les doublettes et triplettes départementales se déroulent le 31 juillet, le 2 août, et le 4 août.

Le point d’orgue de ce 6e Mondial de la pétanque sera l’Odyssée des champions et championnes, le 2 août à 17h. Trente-deux joueurs et joueuses seront réunis pour s’affronter en tête à tête sur le carré d’honneur (huit joueurs français, huit joueurs étrangers, huit joueuses françaises, huit joueuses étrangères). À eux seuls, ils cumulent plus de 80 titres de champion ou championne du monde, ainsi que plus de 150 titres nationaux.

La compétition internationale en doublette et triplette aura quant à elle lieu les 3 et 4 août.