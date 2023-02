Réforme des retraites : En meeting à Montpellier, Jean-Luc Mélenchon rassemble près de 1 500 personnes

Le patron de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a intégré le cortège de la manifestation contre la réforme des retraites à Montpellier ce jeudi 16 février avant de donner, dans la soirée, un meeting au Corum. Selon lui, il n’y a qu’une chose à faire pour faire plier le gouvernement : poursuivre le combat. Près de 1 500 personnes étaient présentes.

Jean-Luc Mélenchon était en meeting ce jeudi 16 février à Montpellier CC Thomas Bresson

Événement digne d’un one-man-show. Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, était de passage à Montpellier ce jeudi 16 février pour le cinquième acte de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Après une courte apparition dans le cortège de la manifestation, qui a réuni 7 200 personnes s elon la préfecture de l’Hérault , 12 000 selon la CGT, le chef de file de la Nupes a organisé, dans la soirée, un meeting au palais des congrès du Corum. 1 400 spectateurs ont répondu présents. Les organisateurs ont même dû ouvrir une deuxième salle pour accueillir l’ensemble de la foule.

🔥 @JLMelenchon ovationné dans les 2 salles à Montpellier lors du meeting #PourNosRetraites.



✅️ 1400 personnes, 2 standing-ovations, une ambiance survoltée…



➡️ La mobilisation ne faiblit pas. Partout, le peuple refuse de se laisser faire.#greve16fevrier pic.twitter.com/PiBvkYmm6n — La France insoumise ⚽️ (@FranceInsoumise) February 16, 2023

« La révolution citoyenne nous appelle et elle sera nécessairement triomphante », a déclaré Jean-Luc Mélenchon devant les acclamations du public. Tout au long de sa prise de parole, le patron des Insoumis n’a pas manqué de critiquer la politique du gouvernement, et notamment les choix économiques. « On a donné 220 milliards aux grandes entreprises. Le déficit du budget de l’État est de 160 milliards. On [le gouvernement] leur [les entreprises] a don né 60 milliards de plus que ce que nous coûte déjà le déficit . Les uniques responsables du déficit, ce sont eux [le gouvernement] ! Ce ne sont pas les travailleurs », a-t-il poursuivi.

Le 7 mars, « on bloque tout »

Pendant plus d’une heure et demie, Jean-Luc Mélenchon a exhorté ses soutiens à poursuivre le combat contre le projet de réforme des retraites, actuellement porté par le gouvernement devant l’Assemblée nationale. Il a, par ailleurs, encore une fois exposé son refus de retirer les milliers d’amendements déposés par son groupe qui ralentissent fortement l’avancée des débats parlementaires.

Selon lui, le mouvement de contestation actuelle est la « plus importante mobilisation populaire sociale de ces 50 dernières années », et cette « prise de conscience gigantesque va marquer toutes les générations ». La prochaine étape : le 7 mars, date à laquelle le patron de LFI appelle à un blocage général. « On arrête tout, partout ! » s’est-il écrié devant une standing ovation de la foule. « Cessez le travail, tirez les rideaux, manifestez… Montrez la force immense du peuple français, capable de renverser des montagnes », a-t-il terminé.