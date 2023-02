Occitanie : Combien de manifestants contre la réforme des retraites ce jeudi 16 février ?

Ce jeudi 16 février, près d’une vingtaine de villes d’Occitanie ont, pour la cinquième fois depuis le mois de janvier, été le théâtre de manifestations contre le projet de réforme des retraites. À Toulouse, 65 000 personnes selon les syndicats, et 14 000 d’après la police, se sont rassemblés dans les rues. À Montpellier, ils étaient plus de 7 200.

En Occitanie, les manifestants ont répondu présents contre la réforme des retraites. © Héloïse Thépaut

Cinquième acte. Huit organisations syndicales ont à nouveau lancé un appel à la mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 16 février dans toutes les grandes villes de France. En Occitanie, près d’une vingtaine de manifestations ont eu lieu pour l’occasion.

À Toulouse, près de 65 000 manifestants selon les syndicats, et 14 000 selon la police, ont répondu présents dans les rues. Toujours en Haute-Garonne, à Saint-Gaudens, 1 150 personnes se sont rassemblées, selon la préfecture. Dans l’autre grande métropole de la région, Montpellier, les services de l’État annoncent que 7 200 personnes ont défilé dans le cortège pour le cinquième jour de mobilisation. Un autre rassemblement était organisé à Béziers. Il a réuni 2 500 manifestants.

Temps fort de la mobilisation à Albi

Les leaders de certains syndicats, notamment Philippe Martinez pour la CGT, Laurent Berger pour la CFDT et François Hommeril pour la CFE-CGC, ont répondu présents en tête du cortège d’Albi ce jeudi 16 février. Derrière eux, plus de 10 000 manifestants ont rejoint la mobilisation selon les chiffres de la préfecture du Tarn. Pourquoi avoir choisi la cité épiscopale ? « Pour appuyer l’ancrage fort du mouvement partout sur le territoire, dans les petites villes comme dans les plus grandes », répondent en choeur les syndicalistes. D’autant que les habitants d’Albi démontrent massivement leur implication dans la mobilisation contre la réforme des retraites depuis le début du mouvement.

Et dans le reste de la Région ?

Voici le nombre de manifestants présents dans les autres rassemblements organisés en Occitanie ce jeudi 16 février, selon les préfectures :

En Ariège

Foix : 2 100 personnes

En Aveyron

Rodez : 1 000 personnes

Milliau : 750 personnes

Dans le Gers

Auch : 1 600 personnes

Dans les Hautes-Pyrénées

Tarbes : 3 200 personnes

Dans les Pyrénées-Orientales

Perpignan : 3 500 personnes

Dans le Gard